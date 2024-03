Real Madrid - Urs Meier exklusiv: "Vinicius Jr. gehört auf jeden Fall vom Platz"

"In der Gesamtsumme hätte es sicher Rot sein müssen, da gehört er auf jeden Fall vom Platz. Die erste Attacke war schon Gelb und die zweite wäre mindestens Gelb gewesen. Und ob man jetzt Gelb-Rot oder direkt Rot gibt, da würde ich gar kein großes Fass aufmachen", sagte Meier im Gespräch mit ran : "Es ist eine spielentscheidende Szene. Warum hat Vinicius so reagiert? Weil er unzufrieden war und Leipzig einfach gut gespielt hat."

Real Madrid: Hätte der VAR eingreifen müssen?

Aber: Dass der Video-Assistent in der Szene nicht eingreift, kann Meier nachvollziehen. "Die Schiedsrichter auf dem Platz haben das Gefühl für das Spiel. Die müssen das spüren, ob Rot gerechtfertigt ist. Je nach Spielverlauf kann man es in so einer Szene auch bei Gelb belassen", so Meier, der klarstellt: "Es ist daher keine klare Fehlentscheidung. Für mich ist das Schubsen alleine nicht klar Rot. Es ist im orangenen Bereich. Aber in der Gesamtsumme gehört er auf jeden Fall vom Platz."

Dass es bei den Leipzigern brodelte, verwundert Meier nicht. "In der Gesamtsumme verstehe ich Leipzig, sie haben sich im ersten Spiel schon benachteiligt gefühlt. Man hat im Rückspiel viele Chancen vergeben. Man müsste in Führung sein, dann gibt es keine Rote Karte, und der Spieler schießt auch noch das Tor. Da kann ich nachvollziehen, dass man sich benachteiligt fühlt."

Dass Schiedsrichter gegen Real anders zu Werke gehen, ihnen der Mut fehlt oder es gar einen Real-Bonus gibt, kann sich der Schweizer aber nicht vorstellen. "Ich hoffe nicht, dass es einen Real-Bonus gibt, ich glaube es aber nicht. Ich selbst habe immer gesagt, dass für mich weiß gegen rot oder weiß gegen blau spielt. Wenn du anfängst zu denken: 'Das ist Real, da kann ich jetzt nicht' – da hast du sowieso schon verloren als Schiedsrichter", betont der Schweizer.