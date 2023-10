Der BVB steht damit in der starken Gruppe F nach der Auftaktniederlage bei Paris St. Germain (0:2) vor dem Gastspiel bei Newcastle United (25. Oktober) schon unter Druck.

Im Gegensatz zum Angsthasen-Fehlstart bei der Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) präsentierten sich die von ihren Fans lautstark angetriebenen Gastgeber deutlich mutiger, es mangelte aber an der Effizienz. Ohne Tor nach zwei Spielen könnte wie schon vor zwei Jahren in der Vorrunde der Königsklasse Endstation sein.

Bundesligist Borussia Dortmund hat den ersten Sieg in der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic musste sich gegen den 19-maligen italienischen Meister AC Mailand mit einem 0:0 begnügen.

Der BVB trifft am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf den AC Milan. Wer überträgt das Spiel live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Gegen Ende der ersten Hälfte hatten die Schwarz-Gelben einige gute Chancen. Es fehlte aber noch die Effektivität. Auch AC hatte mehrere Abschlüsse. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung. Dortmund ist dem 1:0 aber näher.

Dortmund und Milan gehen mit einem torlosen Remis in die Pause. Die ersten 45 Minuten waren sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften spielten aktiv nach vorne. Mit zunehmender Spielzeit wurde der BVB immer besser.

Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. So geht der BVB in die Partie.

Und so die AC Mailand.

Kapitän Emre Can kehrt in die Startelf des deutschen Vizemeisters Borussia Dortmund zurück. Trainer Edin Terzic setzt gegen die AC Mailand wieder auf den Nationalspieler. Can kam zuletzt bei den Ligasiegen gegen den VfL Wolfsburg und bei der TSG Hoffenheim als Einwechselspieler nur zu Kurzeinsätzen.

Bei den Gästen stehen Nationalspieler Malick Thiaw und der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic in der Anfangsformation. Der BVB war mit einer Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) in die Königsklasse gestartet.