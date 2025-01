Borussia Dortmund feiert zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League einen überzeugenden Sieg gegen Schachtar Donezk. So schlugen sich die BVB-Spieler. Von Chris Lugert Borussia Dortmund hat die Ligaphase der Champions League mit einem Sieg beendet, den direkten Einzug ins Achtelfinale aber knapp verpasst. Der BVB gewann zu Hause gegen Schachtar Donezk mit 3:1 (2:0), beendete die Vorrunde auf Platz zehn und trifft in den Playoffs entweder auf Sporting Lissabon oder Club Brügge. Für Dortmund war es zum Abschluss eines katastrophalen Januars immerhin der erste Sieg im Jahr 2025. Für Interimstrainer Mike Tullberg, der wohl zeitnah von Niko Kovac abgelöst wird, war es ebenfalls der erste Erfolg mit den Profis. Matchwinner der Schwarz-Gelben war Stürmer Serhou Guirassy mit seinem Doppelpack in der ersten Halbzeit. ran zeigt die Noten der BVB-Profis.

Gregor Kobel Eine erste Halbzeit fast ohne Beschäftigung für den Torwart. Muss nur einmal entscheidend eingreifen, gegen Sudakov macht er das lange Eck stark zu. Ein kapitaler Fehler des Schweizers schenkt Donezk jedoch wenige Minuten nach Wiederanpfiff das Anschlusstor. Danach nicht mehr gefordert. ran-Note: 4

Julian Ryerson Der Norweger sieht defensiv immer wieder schlecht aus und lässt sich zu einfach im Zweikampf schlagen. Dafür sind seine Freistöße mehr als sehenswert und sorgen für reichlich Gefahr. Donezk-Keeper Riznyk verhindert mit zwei Glanzparaden gegen Guirassy und Bensebaini, dass Ryerson zwei Vorlagen verbuchen darf. Starkes Solo zudem in der Schlussphase, das aber ungekrönt bleibt. ran-Note: 3

Emre Can Der Kapitän spielt eine seiner besten Halbzeiten der Saison und überzeugt in Durchgang eins mit Zweikampfstärke, Wille und Einsatz. Lässt sich nach einem gewonnenen Duell von der Südtribüne abfeiern. Sein Befreiungsschlag leitet zudem das 2:0 ein. Wirkt in der zweiten Halbzeit weniger sicher und leistet sich einmal einen kapitalen Fehlpass, der aber folgenlos bleibt. Insgesamt aber dennoch ein mehr als ordentliches Spiel. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Ganz starker Auftritt des Abwehrspielers vor der Pause. Mit seiner Spezialität des langen Balls findet er Adeyemi vor dem 1:0, scheitert später nur knapp am eigenen Tor zum 2:0. Defensiv lässt Schlotterbeck gar nichts anbrennen, seine Grätsche gegen Sudakov ist absolut herausragend und verhindert das zu diesem Zeitpunkt mögliche 1:1. Nicht mehr ganz so dominant nach der Pause, doch am Gesamteindruck ändert das kaum etwas. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Etwas überraschende Rolle für den Algerier, der zwar gegen den Ball wie gewohnt als Linksverteidiger agiert, in der Offensive aber oft ins Mittelfeldzentrum neben Sabitzer einrückt. Spielt von dort einige gute Pässe, nichts aber geht über seinen Treffer zum 3:1. Zunächst leitet er den Angriff selbst ein und überwindet Riznyk schließlich nach tollem Zusammenspiel mit Reyna mit einem tollen Heber. ran-Note: 2

Karim Adeyemi Kann sich beinahe in die Torschützenliste eintragen, wenn Guirassy bei seinem Schuss nicht im Weg stehen würde und selbst das Tor erzielt. So steht "nur" eine Vorlage zu Buche. Mit der einen oder anderen gefälligen Aktion, aber selten wirklich zwingend. Taucht in der zweiten Halbzeit dann völlig ab und wird nach 63 Minuten rausgenommen. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Solider Auftritt des Österreichers, der im Zentrum viele Räume schließt und gerade in der ersten Halbzeit viel gegen den Ball gefordert ist. Sehr fleißig, wenn auch offensiv nicht mit der Durchschlagskraft. ran-Note: 3

Julian Brandt Wieder einmal gelingt es Brandt nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Ist wenig in die Offensive eingebunden, seine Vorlage zum 2:0 ist sein Höhepunkt, aber auch die einzige nennenswerte Aktion. Wird nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. ran-Note: 3

Jamie Gittens Ein häufiger Unruheherd auf seiner linken Seite, doch die finale Präzision fehlt meist. Ist aber dennoch immer anspielbar und bietet Räume an. Kann sich aber nicht in die Scorerliste eintragen. Macht in der Schlussphase Platz für Couto. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Der Doppelpacker ist der Matchwinner des BVB! Steht beim 1:0 mehr oder weniger im Weg und bugsiert Adeyemis Schuss eher unabsichtlich ins Tor. Beim 2:0 weiß er dafür ganz genau, was er tut und bleibt nach Brandts Vorlage eiskalt im Abschluss. Schnuppert sogar am dritten Tor, doch seinen Kopfball nach Freistoß von Ryerson kratzt Riznyk sensationell von der Linie. ran-Note: 1

Maximilian Beier Der frühere Hoffenheimer rückt neben Guirassy in den neuen Zweier-Sturm. Das Bemühen ist ihm nicht abzusprechen, allerdings agiert er oftmals auch etwas unglücklich. Sinnbildlich seine Gelbe Karte in der ersten Halbzeit, die aus einem engagierten Tackling resultiert, das aber erst durch Beiers eigenen Ballverlust nötig wird. Wandelt danach eng am Platzverweis. Muss deshalb nach der Pause in der Kabine bleiben und wird durch Groß ersetzt. ran-Note: 4

