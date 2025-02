Der FC Bayern trifft in den Playoffs der Champions League auf Celtic Glasgow. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Stream und Ticker.

Celtic Glasgow vs. FC Bayern live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur CL-Übertragung

Celtic Glasgow vs. FC Bayern live: Champions League im Ticker

FC Bayern zu Gast in Glasgow: Wer überträgt live im Pay-TV?

Celtic vs. FC Bayern live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Celtic Glasgow vs. FC Bayern live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß?

Champions League Playoffs: So seht ihr FC Bayern vs. Celtic Glasgow live

Champions League Playoffs: So seht ihr FC Bayern vs. Celtic Glasgow live

Der FC Bayern muss nach einer enttäuschenden Ligaphase in der Champions League in den neuen Playoffs vor dem Achtelfinale ran. Gegner ist der schottische Meister Celtic Glasgow. Das Team von Brendan Rodgers belegte den 21. Platz nach acht Spieltagen in der UEFA Champions League.

Gegen Celtic Glasgow muss das Team von Vincent Kompany defensive Stabilität finden, um das schwere Hinspiel in Glasgow positiv gestalten zu können. Nachdem man Manchester City in der Auslosung ausgewichen ist, wollen die Bayern in das Achtelfinale der Champions League.

Im Celtic Park sind die Schotten bisher ungeschlagen in dieser Champions-League-Saison, deshalb muss der FC Bayern gewarnt sein, denn sie werden in einem schottischen Hexenkessel bestehen müssen.