Der FC Bayern trifft in den Playoffs der Champions League auf Celtic Glasgow. So verfolgt ihr das Hinspiel heute live im TV, Stream und Ticker.

+++ Playoffs: FC Bayern gewinnt Hinspiel in Glasgow +++ Der FC Bayern hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann das Play-off-Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1 (1:0) und erarbeitete sich vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen. Michael Olise (45.) und Harry Kane (49.) trafen am Mittwochabend im "Paradise" für den Rekordmeister, der damit auch eine gelungene Generalprobe für den Liga-Gipfel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) feierte. Daizen Maeda (79.) traf für Celtic. Champions League: FC Bayern feiert Zittersieg bei Celtic Glasgow

+++ Bayern führen zur Halbzeit +++ Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erzielt der FC Bayern München das bislang einzige Tor des Abends und führt damit verdient mit 1:0 im Celtic Park. Dabei legten zunächst die Schotten los wie die Feuerwehr und trafen bereits nach einer halben Minute, obgleich der Treffer von Kühn durch eine passive Abseitsstellung von Idah nicht zählte. Die Hoops hielten dennoch gute zehn Minuten voll dagegen, ehe der deutsche Rekordmeister zunehmend die Oberhand gewann und die Celts tief einschnürte. Über weite Strecken plätscherte das Geschehen zwar ereignisarm vor sich hin, weil die Schotten das Zentrum verdichteten und die Anspielstationen gut zustellten. Nachdem Kane aber bereits nur das Außennetz traf, war es dann Olise, der nach herrlichem Upamecano-Zuspiel das erlösende 1:0 markierte.

+++ Update 12. Februar 19:50: Aufstellungen sind da! +++ Die Aufstellungen sind da. Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow auf Leon Goretzka. Der 30-Jährige spielt im "Paradise" vor der Abwehr neben Joshua Kimmich. Aleksandar Pavlovic sitzt im Gegensatz zum 3:0 gegen Bremen erst einmal auf der Bank. Insgesamt nimmt Kompany vier Änderungen in seiner Startelf vor. Eric Dier rückt in der Innenverteidigung für Min-Jae Kim, Konrad Laimer für Sacha Boey als Rechtsverteidiger und Leroy Sané in der Offensive für Kingsley Coman ins Team des Rekordmeisters. Als Ersatz steht der zuletzt erkrankte Serge Gnabry wieder zur Verfügung. Hiroki Ito gehört zudem erstmals in einem Pflichtspiel dem Bayern-Kader an. Der Japaner war im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart für 23,5 Millionen Euro nach München gewechselt, brach sich im Juli in der Vorbereitung jedoch den Mittelfuß und fiel seitdem aus. Neuer – Laimer, Upamecano, Dier, Guerreiro – Kimmich, Musiala, Goretzka – Olise, Kane, Sané

Und so spielt Celtic: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor - McGregor - Engels, Hatate - Kühn, Idah, Maeda

Champions League Playoffs: So seht ihr FC Bayern vs. Celtic Glasgow heute live Der FC Bayern muss nach einer enttäuschenden Ligaphase in der Champions League in den neuen Playoffs vor dem Achtelfinale ran. Gegner ist der schottische Meister Celtic Glasgow. Das Team von Brendan Rodgers belegte den 21. Platz nach acht Spieltagen in der UEFA Champions League. Gegen Celtic Glasgow muss das Team von Vincent Kompany defensive Stabilität finden, um das schwere Hinspiel in Glasgow positiv gestalten zu können. Nachdem man Manchester City in der Auslosung ausgewichen ist, wollen die Bayern in das Achtelfinale der Champions League. Im Celtic Park sind die Schotten bisher ungeschlagen in dieser Champions-League-Saison, deshalb muss der FC Bayern gewarnt sein, denn sie werden in einem schottischen Hexenkessel bestehen müssen. Celtic Glasgow vs. FC Bayern heute im Liveticker

Celtic Glasgow vs. FC Bayern heute live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß? Paarung: Celtic Glasgow vs. FC Bayern

Wettbewerb: Champions League; Hinspiel (Playoffs)

Datum: 12. Februar

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Celtic Park (Glasgow)

Celtic vs. FC Bayern heute live: Läuft das Spiel im Free-TV? Nein, erst das Finale der CL-Saison 2024/25 wird wieder im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

FC Bayern zu Gast in Glasgow: Wer überträgt heute live im Pay-TV? DAZN auf seinem linearen Kanal. Um die Kanäle zu empfangen, könnt ihr diese bei einem bereits bestehenden Vertrag hinzubuchen.

Celtic Glasgow vs. FC Bayern heute live: Champions League im Ticker Falls ihr das Spiel nicht schauen könnt, werft einen Blick auf ran.de oder in die ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Dort stellen wir neben unserem dem Bayern-Ticker auch eine Live-Konferenz mit allen zeitgleich stattfindenden Spielen der Champions League bereit.

