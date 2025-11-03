"Prime Vision" soll die Zukunft der Sportberichterstattung im deutschsprachigen Raum einläuten. Amazon setzt bei Prime Video ab dem nächsten Champions-League-Spieltag auf ein neues Tool, in dem Echtzeit-Daten wie beim Computerspiel "FIFA" abrufbar sind.

Diese neue Alternative ist bei jedem Live-Spiel neben der normalen Übertragung auswählbar und verwandelt das Königsklassen-Duell in ein Videospiel. Getestet wird dieser Modus beim Spitzenduell PSG gegen den FC Bayern München.

Dabei beschränkt sich das Angebot nicht nur auf die Anzeige der Namen während des Spiels, es analysiert mittels Computer-Algorithmus, welche Anspielstationen die beste Möglichkeit für den ballführenden Spieler sind. Wenn der Spieler einen Pass abspielt oder einen Schuss abgibt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass dieser ankommt oder ins Tor geht, sofort eingeblendet.

Wenn der Ball ins Tor geht, wird mittels xGoal-Wert berechnet, wie wahrscheinlich der Treffer anhand der Schussposition war, bei Paraden wie groß die Möglichkeit war, den Ball zu halten.