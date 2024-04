Champions League - Atletico-Coach Simeone mit Respekt vor BVB: "Größte Intensität"

Anzeige

Atletico Madrids Trainer Diego Simeone zeigt großen Respekt vor Borussia Dortmund.

"Es wird eines der intensivsten Spiele der Saison. Borussia ist die Mannschaft, die von den acht Mannschaften im Viertelfinale die größte Intensität an den Tag legt", sagte Simeone vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Gleichzeitig warnte er seine Stars vor einer Mannschaft, "die seit vier Monaten auswärts nicht mehr verloren hat". Das Team von Edin Terzic sei "sehr gut im Konterspiel und in der Luft", so der Argentinier Simeone. Dies müsse man "vor allem offensiv berücksichtigen".

Der Belgier Axel Witsel betonte deshalb, dass die Colchonores über das Los nicht glücklich gewesen seien. Für einen Erfolg gegen seinen Ex-Klub, für den Witsel von 2018 bis 2022 gespielt hatte, bräuchte Atletico "den besten Griezmann". Der Franzose Antoine Griezmann ist der Star der Spanier.