Champions League: BVB trifft auf Wirbelsturm Mbappe

Borussia Dortmund trifft am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison auf PSG. Der BVB stellt sich dem Parade-Sturm von Paris St. Germain selbstbewusst entgegen.

Von Thomas Nowag

Die Unwetterwarnung der französischen Meteorologen hätte Mats Hummels gar nicht mehr gebraucht - es wird so oder so ungemütlich. Mit Niklas Süle muss sich der Veteran in der Abwehr von Borussia Dortmund am Dienstag (21.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) schließlich einem Wirbelwind der ganz besonderen Art entgegenstellen: Der sensationelle 350-Millionen-Euro-Sturm von Paris St. Germain mit Kylian Mbappe wird zum Auftakt der Champions League mächtig an den Säulen der BVB-Viererkette rütteln.

Allein Mbappe hat in den ersten vier PSG-Ligaspielen sieben Tore erzielt, in den vergangenen drei Begegnungen waren es jeweils zwei. Dabei hat Paris - ähnlich wie der BVB - mit zwei Siegen aus fünf Spielen noch gar nicht so richtig den Motor angeworfen.

Randal Kolo Muani, für 100 Millionen von Eintracht Frankfurt gekommen, hat beim 2:3 gegen OGC Nizza erst sein Debüt gegeben. Die Wahnsinnsreihe der französischen Vize-Weltmeister komplettiert der frühere Dortmunder Ousmane Dembele, für den der FC Barcelona einst 140 Millionen bezahlte.

"Wenn diese drei in der Offensive spielen, ist das schon eine unfassbare Qualität", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Ruhr Nachrichten: "PSG ist vermutlich der stärkste Gegner in unserer Gruppe."

Allerdings müsse sich die Borussia "selbstverständlich nicht verstecken, auch in Paris nicht". Sportdirektor Sebastian Kehl sprach beeindruckt von den "drei vielleicht schnellsten Stürmern Europas".