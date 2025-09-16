Anzeige
Fußball

Champions League: BVB und Juventus liefern Spektakel - Niko Kovac äußert sich zum Elfmeter-Zoff - die Stimmen

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 08:36 Uhr
  • ran.de

In einem spektakulären Champions-League-Auftaktspiel zwischen Juventus Turin und dem BVB geben die Dortmunder in den Schlussminuten einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Am 1. Spieltag der Champions League liefern sich der BVB und Juventus Turin ein Duell für die Geschichtsbücher.

Nach einer torlosen ersten Hälfte fallen in der zweiten Halbzeit gleich acht Treffer. Nach dem 4:2 durch Ramy Bensebaini in der 86. Minute sieht Borussia Dortmund wie der klare Sieger aus, ehe Juve in der Nachspielzeit mit zwei Toren noch den Ausgleich erzielt.

Die Stimmen zum Spiel (Quelle: Amazon Prime).

Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) ...

... über die Diskussion zwischen Ramy Bensebaini und Serhou Guirassy vor dem Dortmunder Elfmeter: "Das war so festgelegt. Ich verstehe natürlich, dass Serhou zuvor geschossen hat. Er will das Tor machen. Es war aber klar definiert. Alles okay. Da machen wir keinen Elefanten aus einer kleinen Mücke."

... über seinen Eindruck vom Spiel: "Sehr nervenaufreibend. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, vor heißblütigen Zuschauern so zu spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, dass wir mehr ins letzte Drittel kommen und mal aufs Tor schießen müssen. Die letzten Minuten waren nicht gut. Das ist, was wehtut. Dieses Spiel darfst du nicht 4:4 spielen. Wir sehen, dass da eine immens große Qualität ist und deshalb müssen wir mit diesem Punkt leben."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Karim Adeyemi: "Schwierig. Dieses Spiel müssen wir zu 100 Prozent gewinnen. Hinten gut stehen und nichts mehr reinlassen. Wir sind in jedem Fall enttäuscht. In der zweiten Halbzeit sind wir besser reingekommen […] und haben auch verdient das Tor gemacht. Wir sind gut reingestartet, haben das erste Tor gemacht. Am Schluss sind wir 4:2 vorne und müssen das nach Hause bringen. Dann sind wir alle glücklich."

Anzeige

Gregor Kobel: "Ganz klar angepisst"

Gregor Kobel über: "Wir sind sicher enttäuscht jetzt. Wir müssen das Spiel gewinnen. […] Das darf uns nicht passieren, dass wir am Ende unentschieden spielen, nachdem wir so ein geiles Spiel gemacht haben. […] Ich bin jetzt aber nach dem Spiel ganz klar angepisst. Einen Punkt hier zu holen ist okay, doch wir hatten die Chance, drei zu holen. Da musst du einfach erwachsenen Fußball spielen am Ende."

Felix Nmecha: "Schon sehr ärgerlich, das muss man sagen. Hart zu arbeiten und dann am Ende die zwei Tore zu kassieren, ist schon sehr bitter. Man muss weitermachen und es dann beim nächsten Spiel besser machen. […] Wir wissen, dass die manchmal sehr tief verteidigen. Deswegen war das eine Chance von uns, auch mal früh zu schießen. Wir haben wir letzten Jahr gezeigt, dass wir gegen Top-Mannschaften mithalten können."

Kenan Yildiz (Juventus Turin): "Es war ein unglaubliches Spiel. Ein Sieg wäre natürlich besser. Aber so zurückzukommen, das zeigt Kampfgeist. Natürlich sind wir happy mit diesem Punkt, weil wir den Rückstand hatten. Ich bin sehr stolz, dass wir zurückgekommen sind. Wäre es noch länger gegangen, hätten wir vielleicht noch gewonnen. Ich bin sehr glücklich über das Tor und darüber, der Mannschaft hier geholfen zu haben."

Mehr News und Videos
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) schaut enttaeuscht, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD1, Juventus v Borussia Dortmund, Juventus Stadium am 16. September 2025 in Turin, Italien. (Fot...
News

Kommentar: Diese Schwäche muss der BVB schnell abstellen

  • 17.09.2025
  • 10:20 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 17.09.2025
  • 10:14 Uhr
Entlassen bei Benfica: Bruno Lage
News

Nach Niederlage gegen Qarabag: Benfica entlässt Trainer Lage

  • 17.09.2025
  • 10:02 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 1. Spieltag Juventus Turin - Borussia Dortmund 16.09.2025 Torwart Gregor Kobel (Borussia Dortmund) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025 2026 1 Matchd...
News

BVB-Noten: Kobel überragend, Bensebaini tragisch

  • 17.09.2025
  • 09:41 Uhr
Sinnbildlich: Ryerson (l.) stellt Yildiz im Zweikampf
News

Tor-Wahnsinn in Turin: BVB verschenkt Sieg

  • 17.09.2025
  • 09:39 Uhr
Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

CL-Roundup: Real glücklich, Benfica desaströs

  • 17.09.2025
  • 09:38 Uhr
Pressestimmen zu Juventus vs. BVB
News

Pressestimmen: "BVB-Spektakel mit unfassbarem Ende"

  • 17.09.2025
  • 08:59 Uhr
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 17.09.2025
  • 08:30 Uhr
GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt 12.09.2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, im Bild: die Frankfurter verabschieden sich von de...
News

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 17.09.2025
  • 08:29 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 17.09.2025
  • 08:26 Uhr