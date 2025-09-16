Fußball
Champions League: BVB und Juventus liefern Spektakel - Niko Kovac äußert sich zum Elfmeter-Zoff - die Stimmen
- Aktualisiert: 17.09.2025
- 08:36 Uhr
In einem spektakulären Champions-League-Auftaktspiel zwischen Juventus Turin und dem BVB geben die Dortmunder in den Schlussminuten einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Am 1. Spieltag der Champions League liefern sich der BVB und Juventus Turin ein Duell für die Geschichtsbücher.
Nach einer torlosen ersten Hälfte fallen in der zweiten Halbzeit gleich acht Treffer. Nach dem 4:2 durch Ramy Bensebaini in der 86. Minute sieht Borussia Dortmund wie der klare Sieger aus, ehe Juve in der Nachspielzeit mit zwei Toren noch den Ausgleich erzielt.
Die Stimmen zum Spiel (Quelle: Amazon Prime).
Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) ...
... über die Diskussion zwischen Ramy Bensebaini und Serhou Guirassy vor dem Dortmunder Elfmeter: "Das war so festgelegt. Ich verstehe natürlich, dass Serhou zuvor geschossen hat. Er will das Tor machen. Es war aber klar definiert. Alles okay. Da machen wir keinen Elefanten aus einer kleinen Mücke."
... über seinen Eindruck vom Spiel: "Sehr nervenaufreibend. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, vor heißblütigen Zuschauern so zu spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, dass wir mehr ins letzte Drittel kommen und mal aufs Tor schießen müssen. Die letzten Minuten waren nicht gut. Das ist, was wehtut. Dieses Spiel darfst du nicht 4:4 spielen. Wir sehen, dass da eine immens große Qualität ist und deshalb müssen wir mit diesem Punkt leben."
Das Wichtigste in Kürze
Karim Adeyemi: "Schwierig. Dieses Spiel müssen wir zu 100 Prozent gewinnen. Hinten gut stehen und nichts mehr reinlassen. Wir sind in jedem Fall enttäuscht. In der zweiten Halbzeit sind wir besser reingekommen […] und haben auch verdient das Tor gemacht. Wir sind gut reingestartet, haben das erste Tor gemacht. Am Schluss sind wir 4:2 vorne und müssen das nach Hause bringen. Dann sind wir alle glücklich."
Gregor Kobel: "Ganz klar angepisst"
Gregor Kobel über: "Wir sind sicher enttäuscht jetzt. Wir müssen das Spiel gewinnen. […] Das darf uns nicht passieren, dass wir am Ende unentschieden spielen, nachdem wir so ein geiles Spiel gemacht haben. […] Ich bin jetzt aber nach dem Spiel ganz klar angepisst. Einen Punkt hier zu holen ist okay, doch wir hatten die Chance, drei zu holen. Da musst du einfach erwachsenen Fußball spielen am Ende."
Felix Nmecha: "Schon sehr ärgerlich, das muss man sagen. Hart zu arbeiten und dann am Ende die zwei Tore zu kassieren, ist schon sehr bitter. Man muss weitermachen und es dann beim nächsten Spiel besser machen. […] Wir wissen, dass die manchmal sehr tief verteidigen. Deswegen war das eine Chance von uns, auch mal früh zu schießen. Wir haben wir letzten Jahr gezeigt, dass wir gegen Top-Mannschaften mithalten können."
Kenan Yildiz (Juventus Turin): "Es war ein unglaubliches Spiel. Ein Sieg wäre natürlich besser. Aber so zurückzukommen, das zeigt Kampfgeist. Natürlich sind wir happy mit diesem Punkt, weil wir den Rückstand hatten. Ich bin sehr stolz, dass wir zurückgekommen sind. Wäre es noch länger gegangen, hätten wir vielleicht noch gewonnen. Ich bin sehr glücklich über das Tor und darüber, der Mannschaft hier geholfen zu haben."