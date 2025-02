Borussia Dortmund muss in den Playoffs auswärts bei Sporting Lissabon bestehen - das Team von Trainer Niko Kovac ist immens unter Druck.

Die Generalprobe verloren, ein wegweisendes Spiel in der Champions League vor der Brust – der Druck lastet schwer auf Niko Kovac und Borussia Dortmund.

Das Playoff-Hinspiel bei Sporting Lissabon am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) könnte bei einer Niederlage vorerst einer der letzten Auftritte des BVB in der Königsklasse werden, angesichts des Rückstands in der Bundesliga von nun sieben Punkten auf die Champions-League-Ränge droht den Dortmundern eine Zeit ohne Fußball auf höchstem internationalen Niveau.

"Wir brauche unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug am Montag. Er forderte "eine gute Leistung und eine gute Ausgangsposition" fürs Rückspiel am Mittwoch (ab 18:45 im Liveticker) kommender Woche. Damit dies gelingt wird der BVB wohl eine defensive Herangehensweise wählen.

Dortmund muss für seine Tore einen immensen Aufwand betreiben und ist zudem defensiv immer wieder anfällig. Seit dem 3:0 Ende November in Zagreb hat Dortmund in den 13 folgenden Spielen mindestens ein Gegentor kassiert, dabei wäre eine stabile Abwehr nun in Lissabon so wichtig. Außenverteidiger Ramy Bensebaini fällt aufgrund einer Muskelverhärtung allerdings aus.

"Wir werden alles versuchen, kompakt zu stehen und immer wieder umschalten zu können. Da wird es Räume geben", sagte Kehl. Der neue Trainer Kovac, dessen BVB-Premiere 1:2 gegen den VfB Stuttgart verloren ging, habe die Aufgabe, Dortmund auf eine "spannende Mannschaft" einzustimmen, die "richtig gute und herausragende Spieler" im Kader habe.