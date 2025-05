Champions League: Der große Vergleich zwischen PSG und Inter Mailand vor dem Finale in München

Am Samstag steigt in München das Finale der Champions League. PSG trifft auf Inter Mailand. Aber wie stehen eigentlich die Vorzeichen? ran macht den großen Vergleich.

Bei Inter steht Inzaghi seit dem Sommer 2021 an der Seitenlinie - er war zuvor bei Lazio Rom tätig. Was den Punkteschnitt bei Inter anbelangt, liegt er mit 2,15 Zählern pro Spiel etwas unter Enrique, der bei PSG einen Wert von 2,27 aufweist.

Enrique weiß, wie man die Champions League gewinnt. Der 55-jährige Spanier holte den Henkelpott 2015 mit dem FC Barcelona in die spanische Heimat. 14 Vereinstitel stehen bei Enrique zu Buche, darunter auch die beiden Liga-Titel mit PSG in den vergangenen zwei Jahren. Nach seiner Zeit bei den Katalanen war Enrique Spaniens Nationaltrainer.

Wer sich auf dem Platz gegenübersteht, ist das eine. Doch das Duell neben dem Platz an der Seitenlinie ist das andere. In Luis Enrique (PSG) und Simone Inzaghi (Inter) treffen zwei große Trainer aufeinander.

Dafür verantwortlich sind in erster Linie die Offensiv-Spieler von PSG. Ousmane Dembele spielt die beste Saison seiner Karriere und auch Khvicha Kvaratskhelia ist vollends in der französischen Hauptstadt angekommen. Die beiden Super-Dribbler werden dann auch noch von Bradley Barcola und Desire Doue unterstützt, die ähnliche Veranlagungen mitbringen.

Die Torhüter: Beide ganz groß

Es könnte am Samstagabend auch ein Spiel der Torhüter werden. Schließlich stehen sich in der Allianz Arena zwei Keeper der Spitzenklasse gegenüber.

Für Inters Yann Sommer kommt es einmal mehr zur Rückkehr nach München. Bereits beim Viertelfinale hatte er nach dem Weiterkommen gegen den FC Bayern hatte er ein Grinsen im Gesicht. Sollte er im Finale erneut so abliefern wie zuletzt - man erinnere sich an die Mega-Parade im Halbfinale gegen Barcelonas Eric Garcia - dann könnte er an alter Wirkungsstätte den Henkelpott in den Münchner Nachthimmel reißen.

Doch sein Kontrahent kann bei der Qualität mindestens mithalten. Auch, wenn Gianluigi Donnarumma immer wieder Probleme bei der Strafraumbeherrschung und hohen Bällen hat, ist der Italiener auf der Linie eine Bank.