Sergiy Palkin, Klub-Boss von Schachtar Donezk, hat sich lobend über die Chefetage des FC Bayern geäußert. Zudem offenbart er ein besonderes Versprechen der Münchner.

Von Michal Swiderski

In rund zwei Monaten kommt es in der Champions League zum Wiedersehen zwischen dem FC Bayern und Schachtar Donezk. Schon jetzt hat der Klub-Boss der Ukrainer, Sergiy Palkin, in einem Gespräch mit "SPOX" spannende Details über die Münchner enthüllt.

Donezk habe ein "sehr gutes Verhältnis" zur Führung von Bayern. "Sie haben uns auch versprochen, dass sie ein Freundschaftsspiel gegen uns absolvieren, um den Flüchtlingen, den Soldaten und unserem ganzen Volk zu helfen", verriet Palkin. Der 50-Jährige hoffe, dass im nächsten halben Jahr ein Termin gefunden werden könne.

Besonders gut versteht er sich laut eigener Aussage mit FCB-Chef Jan-Christian Dreesen. Die Bekanntschaft fing bereits 2015 anlässlich der Verpflichtung von Douglas Costa an: "Wir sind seitdem befreundet und unterhalten uns immer, wenn wir uns sehen."