Nach dem desaströsen 1:4 des FC Bayern München beim FC Barcelona kommen nun offenbar gravierende Details abseits des Rasens ans Licht. Offenbar wurde der Teambus zum Ziel einer Attacke.

Wie die "Bild" in Erfahrung gebracht haben will, wurde der Mannschaftsbus des FC Bayern München bei der Anfahrt auf das Estadi Olímpic de Montjuïc vor dem 1:4 beim FC Barcelona mit Steinen beworfen. Die Münchner hätten den Vorfall am Donnerstag bestätigt.

Laut dem Bericht verursachten die bislang unbekannten Täter erhebliche Sachschäden am Bus. In einem Fenster soll sich ein Loch befinden und auch die Tür im Frontbereich ist offenbar beschädigt worden. Verletzungen habe es nicht zu beklagen gegeben.

Der deutsche Rekordmeister hat den Vorfall demnach bereits an die verantwortliche Stelle der UEFA weitergeleitet, die die Attacke nun untersuchen wird.