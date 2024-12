Anatolij Tymoschtschuk war einst ein gefeierter Fußball-Star. Jetzt ist er ein Symbol für die Verwerfungen des Krieges in der Ukraine. Vor dem Spiel des FC Bayern gegen Schachtar Donezk rückt seine Geschichte in den Blickpunkt.

"Die Tatsache, dass ich über die militärische Spezialoperation schweige, sagt nichts darüber aus, ob ich sie unterstütze oder nicht. Jeder hat seine eigene Position. Meine ist, dass nicht alles so einfach ist, deshalb versuche ich, nicht darüber zu reden", wird er im Oktober 2024 in der "taz" zitiert.

Tymoschtschuks Ex-Klubs treffen aufeinander

Am Dienstag spielen seine ehemaligen Klubs gegeneinander: Schachtar Donezk "empfängt" in der Schalker Arena den FC Bayern München in der Champions League. Dass das Spiel nicht im Donbass stattfindet, wo Schachtar Jahrzehnte lang seine Heimspiele ausgetragen hat, liegt auch an der "militärischen Spezialoperation", wie Tymoschtschuk wohl sagen würde.

Seitdem Russland 2014 völkerrechtswidrig die Krim annektiert und die Ostukraine destabilisiert hat, ist Schachtar ein Klub auf der Flucht. Lwiw, Kiew, Hamburg, jetzt Gelsenkirchen. Sein Stadion, die Donbass Arena, ist längst zum zerbombten Symbol dieses Krieges geworden.

Serhiy Palkin hat die Arena noch in ihrer ganzen, ursprünglichen Pracht erlebt. Seit 2004 ist er Geschäftsführer von Schachtar. Als er vor dem Spiel gegen die Bayern auf Tymoschtschuk angesprochen wird, wird er deutlich.

"Es ist nicht möglich, dass er jemals zurückkommt", sagte er bei "Sport1" über den gefallenen Volkshelden, zu dem er überhaupt keinen Kontakt mehr habe.

"Ich bin sehr traurig darüber, was passiert ist und wie er sich verhält. Aber das ist seine Geschichte, eine schlechte Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte. Mehr kann ich dazu nicht sagen", sagt Palkin und spricht damit wohl nicht wenigen seiner Landsleute aus der Seele.