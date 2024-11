In dieser Saison kann Real Madrid in der Champions League noch nicht überzeugen. Da überrascht es nicht, dass Cheftrainer Carlo Ancelotti zu einem Krisentreffen einberufen wurde.

Während Real Madrid in der heimischen Liga wie gewohnt abliefert, suchen die "Königlichen" international händeringend nach ihrer Form. Die 0:2-Pleite beim FC Liverpool war nur einer von vielen enttäuschenden Auftritten in der Champions League. Aktuell rangiert das Team von Cheftrainer Carlo Ancelotti nur auf Tabellenplatz 24.

Also dem letzten Platz, der sich noch gerade so für die Zwischenrunde qualifizieren würde. Deutlich zu wenig für die erfolgsverwöhnten Spanier. Offenbar so wenig, dass Präsident Florentino Perez seinen Trainer erneut zu einer Krisensitzung in sein Büro zitierte. Wie "Marca" und "AS" berichten, nicht das erste Gespräch dieser Art.

Perez sei mit der Situation absolut nicht zufrieden. Zwar warten mit Atalanta Bergamo, RB Salzburg und Stade Brest durchaus machbare Aufgaben auf Real, eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale erscheint dennoch eher unrealistisch. Die daraus resultierende Zwischenrunde würde Real erneut zusätzliche Spiele im eh schon prall gefüllten Terminkalender bescheren.

Neben der heimischen LaLiga und der Champions League, muss Real noch vor Weihnachten beim FIFA-Interkontinental-Pokal in Katar antreten. In der spanischen Liga verweilt Real derweil auf Rang zwei, vier Punkte hinter dem Rivalen aus Barcelona. Jedoch haben die Katalanen bereits ein Spiel mehr absolviert.

Im Winter soll der zwar mit Top-Stars gespickte, aber insgesamt nicht breit genug aufgestellte Kader dennoch verstärkt werden. Etwas, was Ancelotti bereits mehrfach forderte.