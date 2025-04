In Paris trifft der französische Meister Paris Saint-Germain im Vertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Aston Villa. Vor der Partie kommt es zu unschönen Szenen in der Innenstadt.

Unschöne Szenen in Paris. Die französische Hauptstadt dient als Schauplatz des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League zwischen Paris St. Germain und Aston Villa (ab 21:00 Uhr im Liveticker). Am Vorabend kommt es jedoch in der Innenstadt zu Schlägereien zwischen den beiden Fangruppen.

Aufnahmen zeigen die beiden Fanlager, die sich vor einer Bar gewaltsam gegenübertreten - dabei fliegen auch Gläser und Stühle.

Das französische Innenministerium arbeitet bereits seit Monaten gegen Fangewalt und Eskalationen zwischen Fußballfans. Ende März erfolgte eine Stellungnahme: "Seit Beginn der Saison 2024/2025 erleben wir eine regelrechte Explosion der Gewalt bei Profifußballspielen."