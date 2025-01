Wenn Celtic Glasgow im Rückspiel der K.o.-Playoffs bei den Bayern antritt, könnte es in der Münchner Innenstadt ungewohnt ruhig sein.

Von Tobias Wiltschek

Es hätte schlimmer kommen können für den FC Bayern in den K.o.-Playoffs der Champions League: Statt gegen Manchester City geht es also gegen das weitaus weniger gefürchtete Team von Celtic Glasgow.

Gegen die Schotten spielten die Bayern zuletzt auch deswegen immer gerne, weil die Grün-Weißen eine große Menge an trink- und sangesfreudigen Fans mitbrachten.

Vielen Münchnern sind noch die eindrucksvollen Bilder vom Oktober 2017 in Erinnerung, als Celtic zuletzt bei den Bayern gastierte und die Gäste-Fans den Marienplatz in eine grün-weiße Partyzone verwandelten.

Diese Bilder aber könnte es diesmal, wenn Celtic am 18. oder 19. Februar in München antritt, nicht geben. Denn dem schottischen Meister droht ein Fan-Ausschluss durch die UEFA, nachdem sich die Celtic-Anhänger schon zum zweiten Mal in dieser Saison daneben benommen haben.

Schon nach dem Gastspiel bei Borussia Dortmund, als im Celtic-Block Pyrotechnik gezündet wurde, hatte die UEFA eine Auswärtssperre für Fans der Bhoys ausgesprochen – allerdings auf Bewährung für die kommenden zwei Jahre.