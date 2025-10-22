Anzeige

Anzeige

Dritter Königsklassen-Sieg vor schweren Auswärtsspielen gegen PSG und Arsenal Nach Erfolgen über Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1) und bei Außenseiter FC Paphos (5:1) war es der dritte Saisonsieg seiner Elf in der Königsklasse. Dort warten im November allerdings echte Schwergewichte: zuerst Titelverteidiger Paris Saint-Germain (4.11.), dann Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal (26.11.), jeweils auswärts. Der Mittwochabend begann mit Misstönen. Die Gästefans pfiffen Kompany aus, die Bayern-Anhänger in der Südkurve machten ihrem Unmut über die Causa Jerome Boateng abermals mit einem Banner Luft: "Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen", hieß es da. Doch Karls Zaubersolo samt linkem Hammer in den rechten Winkel lenkte den Fokus schnell aufs Sportliche. Das Traumtor à la Arjen Robben riss auch den einstigen Superstar auf der Ehrentribüne aus dem Sitz. Der Teenager war ein ständiger Unruheherd. Ob auf dem rechten Flügel im Zusammenspiel mit Michael Olise oder als Zehner - immer wieder ließ er seine herausragenden technischen Fähigkeiten aufblitzen. Er wurde unter Standing Ovations ausgewechselt (69.).

Anzeige

Anzeige