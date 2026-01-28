Champions League
Champions League: FC Bayern siegt in Eindhoven, Leverkusen jubelt - Pleiten für Dortmund und Eintracht Frankfurt
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 23:56 Uhr
- SID
Der FC Bayern München hat zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League in Eindhoven gewonnen. Für Borussia Dortmund setzte es gegen Vorjahres-Finalist Inter Mailand eine Pleite.
Startelf-Rückkehrer Jamal Musiala und Joker Harry Kane haben einem FC Bayern München im Energiesparmodus die bestmögliche Ausgangslage für die K.o.-Runde der Champions League beschert.
Der Zauberfuß und der Torgarant schossen die 1b-Elf der Münchner zum etwas schmeichelhaften 2:1 (0:0)-Erfolg beim niederländischen Meister PSV Eindhoven und sicherten damit Platz zwei in der Vorrunde der Königsklasse.
- Deutsches Duell in der Königsklasse? So geht es für die Bundesligisten weiter
- FCB-Noten: Ersatzmann überragt, drei Stars fallen ab
Dadurch hat der deutsche Rekordmeister bis hinein in ein mögliches Halbfinale Heimrecht im Rückspiel. Für das Achtelfinale, das am 27. Februar ausgelost wird, waren die Bayern schon qualifiziert. Gespielt wird es am 10./11. und 17./18. März, Gegner ist ein Team von den Plätzen 15 bis 18.
Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn
Die Erfolgsserie gerissen, das direkte Achtelfinalticket verpasst: Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Ligaphase der Champions League einen Dämpfer kassiert und muss wie im Vorjahr den Umweg über die Play-offs gehen. Der BVB unterlag Inter Mailand 0:2 (0:0) und schaut nun gebannt in Richtung Nyon. In der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden am Freitag (12.00 Uhr) die Play-offs ausgelost.
Späte Gegentore für Dortmund
Dortmund hatte seit Dezember 2024 in der Königsklasse im eigenen Stadion nicht mehr verloren. Doch Federico Dimarco mit einem direkt verwandelten Freistoß (80.) und Andy Diouf (90.+4) besiegelten die Niederlage für den BVB.
Externer Inhalt
FC Bayern: Schlotterbeck als Wunschspieler? Tah muss lachen
Dass es nicht für den direkten Einzug ins Achtelfinale genügte, lag aber nicht allein am Ergebnis von Mittwochabend. Jüngst hatte der BVB mit 0:2 bei Tottenham Hotspur verloren und sich davor ein ärgerliches 2:2 gegen den Außenseiter Bodö Glimt geleistet.
Dadurch war die Ausgangslage vor dem Duell mit dem italienischen Spitzenteam bereits höchst kompliziert gewesen. Dortmund war als 16. der 36er-Tabelle in den abschließenden Spieltag gegangen, der Sprung unter die besten acht Teams wäre nur bei passenden Ergebnissen auch von den anderen Plätzen möglich gewesen.
Tillmans Doppelpack bringt Bayer auf Kurs
Bayer Leverkusen hat seinen Play-off-Matchball in der Champions League eiskalt verwandelt. Dank eines Slapstick-Treffers und neu entdeckter Spielfreude setzte sich der deutsche Vizemeister mit 3:0 (2:0) gegen den erschreckend teilnahmslosen FC Villarreal durch und erreichte damit das Mindestziel in Europa.
Malik Tillman (12.) profitierte zunächst von einem krassen Fehler des spanischen Torhüters Arnau Tenas, dann traf der Offensivspieler (35.) sehenswert per Direktabnahme.
Alejandro Grimaldo (57.) erhöhte und belohnte die Werkself für einen überlegenen Auftritt. Die Königsklassen-Reise geht weiter: Bayers Gegner in der Zwischenrunde steht am Freitag nach der Auslosung fest.
Eintracht verabschiedet sich mit Heimpleite
Eintracht Frankfurt hat sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Der zuletzt aus der Form geratene Bundesligist verlor im Heimspiel gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur wegen einer schwachen zweiten Halbzeit mit 0:2 (0:0). Die Partie zum Abschluss der Ligaphase war die womöglich letzte unter Interimstrainer Dennis Schmitt. Medienberichten zufolge übernimmt der Spanier Albert Riera in den kommenden Tagen als Coach.
Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt
Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.
20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal
18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League
16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A
15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga
12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League
9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League
7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League
6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League
4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1
3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga
1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga
Für die Londoner trafen der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani (47.) und Dominic Solanke (77.), sie sorgten für den direkten Einzug der Spurs ins Achtelfinale.
Die Frankfurter konzentrierten sich beim Abschied aus der Königsklasse, für die sich die Eintracht vergangene Saison zum ersten Mal über die Liga qualifiziert hatte, vor allem aufs Verteidigen und traten offensiv nur sporadisch in Erscheinung. Die SGE war bereits vor der Partie sicher ausgeschieden.