Die Ligaphase Champions League ist beendet. Der FC Bayern zieht direkt ins Achtelfinale ein, während Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in die Playoffs müssen. ran zeigt, welche Duelle nun anstehen könnten. Am Freitag werden in der Champions League die Playoff-Duelle (17./18. und 24./25. Februar) in Nyon ausgelost. Hierbei treffen die Teams, die in der Tabelle auf den Rängen neun bis 16 gelandet sind auf die Klubs, die sich zwischen den Positionen 17 und 24 Positionen eingereiht haben. Der Neunt- oder Zehntplatzierte trifft entweder auf den 23. oder 24. aus der Ligaphase. Ebenso geht es für den Elft-oder Zwölftplazierten gegen den 21. oder 22. aus der Ligaphase und so weiter. Auf jeden Klub warten also zunächst zwei mögliche Gegner, von denen einer letztlich zugelost wird.

Das anschließende Prozedere für das Achtelfinale verhält sich ähnlich. Die beiden Erstplatzierten der Ligaphase treffen auf die Playoff-Teams aus der Tabellenmitte (15, 16, 17, 18). Die Teams, die auf Platz drei oder vier eingekommen sind hingegen auf die Teams, die sich um die Mitte herum platziert haben (13, 14, 19, 20). Die Achtelfinal-Partien werden am 27. Februar ausgelost und finden Mitte März statt. Was bedeutet das für die deutschen Klubs in der "Königsklasse"? ran zeigt, wie die möglichen Gegner der Bundesliga-Teams. Champions League: Die Tabelle der Ligaphase

Borussia Dortmund Platzierung Ligaphase: 17

Mögliche Playoff-Gegner (zunächst Heimspiel): Bergamo, Leverkusen

Mögliche Achtelfinal-Gegner: FC Bayern, FC Arsenal

Mögliche Viertelfinal-Gegner: Bodo/Glimt, Real, Benfica, Inter, Sporting, Manchester City Der BVB hat in der Ligaphase zwar gut angefangen, dafür aber auch stark nachgelassen. Folgerichtig reichte es nach der abschließenden 0:2-Niederlage gegen Inter in der Ligaphase nur für einen Mittelfeldplatz. In den Playoffs kommt es damit zum deutschen Duell mit Leverkusen oder zum Aufeinandertreffen mit Bergamo. Im Achtelfinale würde entweder der FC Bayern oder FC Arsenal warten. Im Viertelfinale drohen Dortmund wie auch den Bayern unter anderem Real, Inter und Manchester City.

Bayer Leverkusen Platzierung Ligaphase: 16

Mögliche Playoff-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Piräus, BVB

Mögliche Achtelfinal-Gegner: FC Bayern, FC Arsenal

Mögliche Viertelfinal: Gegner: Bodo/Glimt, Real, Benfica, Inter Mailand, Sporting Lissabon, Manchester City Leverkusen hat sich gegen den FC Villarreal nervenstark gezeigt und das Heimspiel klar gewonnen. Folgerichtig konnte man sich immerhin noch einen Mittelfeld-Platz erkämpfen. In den Playoffs geht es nun entweder gegen Piräus oder den BVB. Im Achtelfinale würden die Bayern oder Arsenal warten. Im Viertelfinale drohen Leverkusen wie auch den Bayern und dem BVB unter anderem Real, Inter und Manchester City.

