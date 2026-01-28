Champions League
Champions League: So geht es für den FC Bayern, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund weiter - alle möglichen Gegner im Überblick
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 23:47 Uhr
- Dominik Hager
Die Ligaphase Champions League ist beendet. Der FC Bayern zieht direkt ins Achtelfinale ein, während Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in die Playoffs müssen. ran zeigt, welche Duelle nun anstehen könnten.
Am Freitag werden in der Champions League die Playoff-Duelle (17./18. und 24./25. Februar) in Nyon ausgelost. Hierbei treffen die Teams, die in der Tabelle auf den Rängen neun bis 16 gelandet sind auf die Klubs, die sich zwischen den Positionen 17 und 24 Positionen eingereiht haben.
Der Neunt- oder Zehntplatzierte trifft entweder auf den 23. oder 24. aus der Ligaphase. Ebenso geht es für den Elft-oder Zwölftplazierten gegen den 21. oder 22. aus der Ligaphase und so weiter. Auf jeden Klub warten also zunächst zwei mögliche Gegner, von denen einer letztlich zugelost wird.
Das anschließende Prozedere für das Achtelfinale verhält sich ähnlich. Die beiden Erstplatzierten der Ligaphase treffen auf die Playoff-Teams aus der Tabellenmitte (15, 16, 17, 18). Die Teams, die auf Platz drei oder vier eingekommen sind hingegen auf die Teams, die sich um die Mitte herum platziert haben (13, 14, 19, 20).
Die Achtelfinal-Partien werden am 27. Februar ausgelost und finden Mitte März statt.
Was bedeutet das für die deutschen Klubs in der "Königsklasse"? ran zeigt, wie die möglichen Gegner der Bundesliga-Teams.
FC Bayern
Platzierung Ligaphase: 2
Mögliche Achtelfinal-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): BVB, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo, Olympiacos Piräus
Mögliche Viertelfinal-Gegner: Bodo/Glimt, Real Madrid, Benfica Lissabon, Inter Mailand, Sporting Lissabon, Manchester City
Der FC Bayern hat mit dem 2:1-Sieg gegen die PSV Eindhoven den zweiten Platz verteidigt. Damit überspringen die Münchner - wie schon im Vorfeld feststand - die Playoffs.
Im Achtelfinale droht den Bayern ein Duell mit den Bundesliga-Klubs BVB und Bayer Leverkusen. Bergamo und Piräus wären ebenfalls mögliche Gegner.
Im Viertelfinale würden im Übrigen unter anderem Real Madrid, Inter Mailand oder Manchester City drohen.
Borussia Dortmund
Platzierung Ligaphase: 17
Mögliche Playoff-Gegner (zunächst Heimspiel): Bergamo, Leverkusen
Mögliche Achtelfinal-Gegner: FC Bayern, FC Arsenal
Mögliche Viertelfinal-Gegner: Bodo/Glimt, Real, Benfica, Inter, Sporting, Manchester City
Der BVB hat in der Ligaphase zwar gut angefangen, dafür aber auch stark nachgelassen. Folgerichtig reichte es nach der abschließenden 0:2-Niederlage gegen Inter in der Ligaphase nur für einen Mittelfeldplatz.
In den Playoffs kommt es damit zum deutschen Duell mit Leverkusen oder zum Aufeinandertreffen mit Bergamo.
Im Achtelfinale würde entweder der FC Bayern oder FC Arsenal warten.
Im Viertelfinale drohen Dortmund wie auch den Bayern unter anderem Real, Inter und Manchester City.
Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt
Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.
20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal
18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League
16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A
15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga
12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League
9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League
7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League
6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League
4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1
3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga
1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga
Bayer Leverkusen
Platzierung Ligaphase: 16
Mögliche Playoff-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Piräus, BVB
Mögliche Achtelfinal-Gegner: FC Bayern, FC Arsenal
Mögliche Viertelfinal: Gegner: Bodo/Glimt, Real, Benfica, Inter Mailand, Sporting Lissabon, Manchester City
Leverkusen hat sich gegen den FC Villarreal nervenstark gezeigt und das Heimspiel klar gewonnen. Folgerichtig konnte man sich immerhin noch einen Mittelfeld-Platz erkämpfen.
In den Playoffs geht es nun entweder gegen Piräus oder den BVB. Im Achtelfinale würden die Bayern oder Arsenal warten.
Im Viertelfinale drohen Leverkusen wie auch den Bayern und dem BVB unter anderem Real, Inter und Manchester City.
Eintracht Frankfurt
Platzierung Ligaphase: 33
Eintracht Frankfurt war bereits vor der abschließenden Niederlage gegen die Tottenham Hotspur aus der Champions League ausgeschieden.
