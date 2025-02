Champions League: FC Bayern wird gegen Celtic Glasgow dramatisch von Davies erlöst

Der Ex-Münchner Nicolas Kühn hatte Celtic vor 75.000 Zuschauern nach haarsträubenden Fehlern der Bayern-Defensive in Führung gebracht. Das Hinspiel im "Paradise" in Glasgow hatte das Team von Vincent Kompany 2:1 gewonnen.

Champions League: Auslosung des Achtelfinals am Freitag

Die ambitionierten Münchner schauen nun gespannt auf die CL-Auslosung am Freitag (12.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon. In dieser Form wird es für die Bayern schwer werden, dabei kommen die echten Herausforderungen bis zum Traumziel Finale am 31. Mai in der heimischen Allianz Arena erst noch. Nach den K.o.-Duellen im März gegen Leverkusen, das die Bayern zuletzt im Ligagipfel beim 0:0 klar dominiert hatte, oder Atletico wären Arsenal, Liverpool oder Barcelona mögliche Kontrahenten.

Auch in der Liga steht der FC Bayern auf seinem Weg zum 34. Meistertitel bei acht Punkten Vorsprung auf Bayer vor entscheidenden Wochen. Es warten die Topspiele am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt, danach geht es zum VfB Stuttgart (28. Februar).