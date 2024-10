Der FC Barcelona um den Ex-Münchner Hansi Flick spielt eine nahezu makellose Saison. Nun trifft der ehemalige Bundestrainer auf den Rekordmeister und zeigt sich angriffslustig. Gleichzeitig erinnert er an seine Zeit an der Isar.

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona will sich und seinem Stil beim Wiedersehen mit seiner alten Liebe FC Bayern treu bleiben. "Es ist wichtig, dass man seine Idee, wie man Fußball spielen möchte, durchzieht", sagte Flick vor dem Duell mit den Münchnern am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im ran-Liveticker) in der Champions League. Das bedeute für Barca, "den Gegner unter Druck zu setzen, aber auch unsere Tiefe gut zu verteidigen".

Die Bayern folgen unter Trainer Vincent Kompany einem ähnlichen Ansatz, wie Flick weiß. "Sie haben eine sehr dominante Spielweise, üben sehr viel Druck aus auf den Gegner, spielen mit sehr viel Mut", sagte er und betonte: "Das war schon immer so bei Bayern München und ist in ihrer DNA." Sein Kollege Kompany, ergänzte Flick, leiste "hervorragende Arbeit".

Sein Team erwarte "ein taffes Spiel, aber wir sind bereit", meinte der ehemalige Bayern- und Bundestrainer. Die Münchner hätten "eine Top-Mannschaft mit herausragenden Spielern, aber das ist es, was meine Mannschaft möchte: Sich mit den Besten messen, deswegen sind wir da, deswegen spielen wir Fußball."