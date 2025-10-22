Florian Wirtz zeigt sein stärkstes Spiel im Trikot des FC Liverpool - sehr zum Leidwesen von Eintracht Frankfurt. Die Hessen kassieren eine deutliche Packung.

Scorer-Fluch für Florian Wirtz gebrochen: Eintracht Frankfurt hat das heiß ersehnte Champions-League-Spiel gegen den englischen Meister FC Liverpool um Nationalspieler Wirtz trotz Führung deutlich verloren. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller unterlag beim Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Topstürmer Hugo Ekitiké mit 1:5 (1:3), Wirtz steuerte gleich zwei Vorlagen bei.

Rasmus Kristensen (26.) brachte Frankfurt zwar zunächst nach einem starken Konter in Führung. Doch Rückkehrer Ekitiké (35.), Virgil van Dijk (38.) und Ibrahima Konaté (44.) sorgten mit einfachen Treffern für die Pausenführung der Engländer. Wirtz trat engagiert auf und belohnte sich nach der Halbzeit, als er die Treffer von Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) auflegte. Zuvor war der ehemalige Leverkusener zehn Spiele in Serie ohne Scorer geblieben.

Liverpool beendete seine Niederlagenserie mit einem Ausrufezeichen, zuvor hatte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot erstmals seit 2014 vier Pleiten am Stück kassiert. In der Königsklasse steht der LFC bei zwei Siegen, die Eintracht weiterhin bei einem Erfolg aus drei Spielen.

Toppmöller wechselte wie angekündigt im Tor. Für den wochenlang schwachen Kaua Santos rückte Michael Zetterer zwischen die Pfosten. Santos solle nochmal "einen Schritt nach hinten" machen, hatte Toppmöller gesagt. Auf Zetterer wartete gleich die erste riesige Bewährungsprobe.

Denn Slot bot vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Wirtz, Ekitiké und Alexander Isak viel Offensivkraft auf, insgesamt standen sechs ehemalige Bundesligaprofis in der Startelf, Mohamed Salah saß dagegen zunächst auf der Bank.