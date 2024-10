Nach einer zähen Anfangsphase brachte Benjamin Sesko den Bundesligist jedoch in der 30. Minute in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange, weil Dusan Vlahovic kurz nach dem Seitenwechsel in der 50. Minute ausglich.

Die Männer von Marco Rose gaben eine 2:1-Führung in Überzahl aus der Hand und verloren gegen Juventus Turin mit 2:3 .

RB Leipzig muss im Kampf um die Champions-League-K.o.-Phase einen heftigen Dämpfer hinnehmen. Dabei standen die Zeichen in der Red Bull Arena eigentlich zunächst klar auf Sieg.

Wilde Schlussphase, bittere Niederlage: RB Leipzig kommt in der Champions League weiter nicht in Fahrt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor vor heimischer Kulisse trotz Führung und Überzahl 2:3 (1:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin und verspielte den ersten Saisonsieg in der Königsklasse fahrlässig.

Nach zwei Niederlagen in der Königsklasse und folgerichtig null Punkten ist RB im kommenden Heimspiel am 23. Oktober gegen den FC Liverpool gefordert.

Nach dem Ausgleichstreffer der Alten Dame wurde es hektisch: Zuerst sah Juve-Keeper Michele Di Gregorio nach Handspiel außerhalb des Strafraums (59.) die Rote Karte, dann traf Sesko wenig später in Überzahl per Handelfmeter (65.) zur erneuten Führung. Doch Vlahovic (68.) egalisierte erneut, ehe Francisco Conceicao (83.) das Spiel drehte. Leipzig drückte auf den Ausgleich, konnte den entscheidenden Stich aber nicht setzen.

Nach Mintzlaff-Schelte: Leipzig in der entscheidenden Phase zu ungeschickt

Vor der Partie hatte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einem "kicker"-Interview den Druck auf die Mannschaft erhöht und die Anspruchshaltung des Klubs, in die K.o.-Runde einzuziehen, untermauert. Rose hatte auf die Aussagen gelassen reagiert und betont: "Wir nehmen es als Motivation."

Selbstvertrauen für das Duell mit Juve hatte sich RB zuletzt in der Bundesliga erarbeitet. Nach zwei Nullnummern war am vergangenen Wochenende beim 4:0-Sieg gegen den FC Augsburg der Knoten geplatzt. Grund, seine Startelf umzubauen, sah Rose deshalb nicht. Lediglich Christoph Baumgartner rückte für Antonio Nusa in die Anfangsformation.

In den Anfangsminuten sorgte vor allem Lois Openda für Unruhe in der gegnerischen Hälfte. Seine erste Hereingabe fing Juves Verteidiger Bremer noch ab, in einem Laufduell setzte sich Openda kurz darauf robust gegen seinen Gegenspieler durch. Bremer musste anschließend gestützt das Feld verlassen (6.).

Unbeeindruckt vom frühzeitigen Ausfall Bremers suchten die Gäste den Weg nach vorne, waren jedoch nur wenige Minuten später bereits zum nächsten Wechsel gezwungen. Auch für Nicolas Gonzalez ging es nicht weiter (12.).