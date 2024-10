Champions League: Kylian Mbappe im Kader von Real Madrid - Duell mit Bruder Ethan möglich

Das Kräftemessen mit Sporting Lissabon am ersten Spieltag verpasste der 17-Jährige noch wegen einer Beinverletzung, in den vorherigen Playoffs kam er im Rückspiel gegen Slavia Prag immerhin für vier Minuten zum Einsatz.

Champions League: Ethan Mbappe könnte gegen Real und Bruder Kylian CL-Debüt feiern

In der laufenden Ligue-1-Spielzeit steht Ethan Mbappe bei drei Einsätzen, am zweiten Spieltag gegen Angers durfte er erstmals von Beginn an für Lille auflaufen. Am vergangenen Wochenende wurde er beim 3:0-Erfolg über Le Havre in der Schlussphase eingewechselt.

Dass es zum Bruderduell kommen könnte, war nicht unbedingt zu erwarten. Gegen Alaves hatte Mbappe zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen, in der 80. Minute bat der Starstürmer um seine Auswechslung. Real-Trainer Carlo Ancelotti hatte im Anschluss zunächst betont, dass es bei Mbappe "nichts Ernstes" zu sein scheine.

Somit ist Mbappe auch fit für die Partie gegen Borussia Dortmund (22. Oktober). Vier Tage später wartet auf Real zudem der Clasico in der Liga gegen den FC Barcelona. Einzig im Stadtderby gegen Atletico musste Reals Startransfer pausieren.