Champions League live - Union Berlin vs. Real Madrid - 6. Spieltag

57' Auf der anderen Seite kontert Berlin sehenswert und Behrens schiebt das Leder von links nach innen. Kepa kommt weit raus, nimmt den Ball außerhalb der Box an und stolpert fast, macht das Ding aber noch vor Volland fest.

56' Unglaublich! Was war denn das für eine Parade von Frederik Rønnow? Union lädt Real mit einem Patzer im Aufbau ein und nach Flanke von rechts ist Rodrygo am zweiten Pfosten völlig frei. Ganze drei Meter vor Rønnow köpft der Brasilianer auf die Kiste und eigentlich auch am Keeper vorbei, doch der reißt reflexartig den linken Arm hoch und lenkt den Ball tatsächlich über die Latte. Sensationell!

55' Gelbe Karte für David Alaba (Real Madrid)

Alaba sieht für ein taktisches Foul an Behrens Gelb!

54' Jetzt gewinnen die Eisernen mal einen Ball im Mittelfeld und schalten sofort um. Volland sieht, dass Behrens startet und will ihn in die Tiefe schicken, doch Alaba ahnt das und kriegt noch den Kopf dazwischen.

52' Kann Union diesmal besser dagegenhalten als vor der pause und sich nicht so sehr von den Königlichen einschnüren lassen? Real nimmt so langsam schon wieder Fahrt auf.

50' Toni Kroos ist bei den Gästen nun natürlich auch gleich für die Standards zuständig und schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf an den Fünfer. Union klärt zunächst, dich am Sechzehner lauert Lucas Vázquez, der die Kugel mit einem sehenswerten Scherenschlag aufs Tor befördert. Rønnow verhindert den Einschlag im linken Eck mit der nächsten Glanzparade.

47' Erneut legen die Gastgeber furios los und kommen gleich zu einer guten Möglichkeit! Juranović flankt von rechts auf den einlaufenden Gosens, der seinen Kopfball aus zwölf Metern knapp am linken Lattenkreuz vorbei fliegen lässt.

46' Weiter geht's! Union spielt unverändert weiter, bei den Gästen kommt zur zweiten Hälfte Kroos für Valverde.

46' Einwechslung bei Real Madrid: Toni Kroos

46' Auswechslung bei Real Madrid: Federico Valverde

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Was für eine verrückte Schlussphase! Union Berlin führt zur Halbzeit gegen Real Madrid mit 1:0 und wäre damit aktuell Dritter und würde in der Europa League überwintern. Nachdem die Eisernen gleich nach zwei Minuten eine Riesenchance durch Behrens hatten, spielten fast durchweg nur die Königlichen, die hier an die 80% Ballbesitz haben. Joselu scheiterte an der Latte, Bellingham am stark reagierenden Rønnow. Kurz vor der Pause gab es dann nach einem Handspiel von Diogo Leite Strafstoß für die Gäste, doch Modrić scheiterte ebenfalls an Rønnow. Im Gegenzug gelang den Hausherren dann mehr oder weniger aus dem Nichts die Führung durch Volland und so liegt Union aktuell tatsächlich auf Platz drei, da Napoli parallel 2:0 gegen Braga führt. Können die Eisernen das wirklich durchziehen? Gleich geht's weiter mit dem zweiten Durchgang im Olympiastadion!

45' Ende 1. Halbzeit

45' Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Kevin Volland

Wahnsinn! Erst verschießt Modrić den Elfer für Real und im Gegenzug geht Union tatsächlich in Führung! Behrens verlängert einen langen Abschlag von Rønnow in die Spitze und eigentlich genau zu Alaba, doch der Österreicher patzt und serviert so perfekt für Volland. Der bleibt im Duell mit Lucas Vázquez stabil, geht auf Kepa zu und netzt aus zehn Metern mit rechts trocken ein.

45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45' Elfmeter verschossen von Luka Modrić, Real Madrid

Rønnow pariert! Der Berliner Keeper bewegt sich auf der Linie viel, entscheidet sich aber erst spät für eine Ecke. Modrić will das Ding in die Mitte jagen und scheitert an einer starken Fußabwehr des Dänen!

44' Elfmeter für Real Madrid! Diogo Leite kommt im Strafraum bei einer Flanke von rechts klar zu spät und stoppt den Ball deutlich mit dem Arm. Der slowenische Referee zeigt sofort auf den Punkt. Da gibt es keine zwei Meinungen.

42' Glück gehabt! Robin Gosens spielt von außen einen katastrophalen Fehlpass in den eigenen Strafraum und in die Füße von Joselu. Der nimmt Maß, schlenzt aus 13 Metern halbrechter Position Richtung linker Giebel und verfehlt um Zentimeter!

39' Bellingham nimmt es im Zentrum mit zwei Berlinern auf und bindet dann links Rodrygo ein. Der legt zurück an den Strafraum, wo Modrić sofort abdrückt. Sein Linksschuss wird zur Ecke abgefälscht und diese landet dann bei Keeper Rønnow.

37' Da Real im letzten Drittel nicht besonders zielstrebig ist, liegt ein Führungstreffer für die Gäste nicht gerade in der Luft. Trotzdem ist das zu wenig, was Union Berlin hier bisher anbietet. Die Eisernen kommen kaum zu Entlastung.

35' Gelbe Karte für Jude Bellingham (Real Madrid)



35' Gelbe Karte für Rani Khedira (1. FC Union Berlin)

Roussillon wird von Nacho klar am Fuß erwischt und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Real spielt den Ball aber konsequent nicht ins Aus und daraufhin platzt Khedira der Kragen. Der Unioner baut sich vor Bellingham auf und schubst ein bisschen, Bellingham schubst zurück und beide kriegen Gelb.

33' Volland spitzelt den Ball am Mittelkreis vor Modrić weg, wird gefoult und sorgt dafür, dass seine Kollegen endlich mal ein paar Sekunden durchschnaufen können.

30' Real legt sich den Gegner hier geradezu zurecht und lässt den Ball um den Berliner Strafraum zirkulieren. Die Blancos haben stattliche 80% Ballbesitz und holen den nächsten Eckball heraus, den Union aber gut verteidigt.

28' Im Parallelspiel führt Napoli mittlerweile mit 1:0 gegen Braga. Damit wäre die Tür für Union offen, wenn ein Sieg gegen Real gelänge. Aktuell sind die Gäste aus Madrid allerdings deutlich näher an einem Treffer als die Köpenicker, die fast durchweg tief in der eigenen Hälfte im Einsatz sind.

25' Der Uruguayer macht's und schlenzt gen langes Eck, verfehlt dieses aber um gut zwei Meter.

24' Nach Foul von Haberer an Dani Ceballos gibt es Freistoß für die Gäste 22 Meter halblinks vor dem Berliner Tor. Alaba und Valverde stehen bereit.

22' Spielfreudige Madrilenen kombinieren sich zur nächsten Möglichkeit! Valverde bringt die Kugel von links nach innen, dann legt Lucas Vázquez für Modrić ab. Der Kroate visiert aus 17 Metern das linke Eck an, doch am Fünfer blockt Jaeckel, bevor Rønnow eingreifen muss.

20' Jérôme Roussillon macht links mal mit, geht durch an die Grundlinie und findet in der Mitte erneut Kevin Behrens. Dessen Linksschuss aus der Drehung wird aber letztlich nur zu einer Rückgabe, die Kepa dankend aufnimmt.

18' Eines kann man auf jeden Fall schon sagen: Die Königlichen nehmen dieses für sie sportlich belanglose Spieler absolut ernst und machen jetzt richtig Druck. Geschenkt kriegt Union hier definitiv nichts.

16' Die Latte rettet für Union! Fran García hat auf der linken Seite zu viel Platz und flankt perfekt auf den Kopf von Joselu. Der ehemalige Bundesligaprofi schraubt sich elf Meter vor dem Tor am ersten Pfosten hoch und setzt seinen Kopfball auf den Querbalken. Da hätte Rønnow keine Chance gehabt!

13' Endlich kann Union sich mal wieder befreien und selbst was nach vorne machen. Behrens rückt mal auf den rechten Flügel raus, setzt sich dort gut durch und flankt auf den ersten Pfosten. Gosens kommt dort einen Tick zu spät und Kepa packt zu.

10' Dann wird es erstmals gefährlich für die Eisernen! Real kombiniert sich über die rechte Seite nach vorne, dann wir die Kugel zum in die Box durchstartenden Bellingham gechippt. Der lässt fix Juranović aussteigen und taucht plötzlich vor Rønnow auf, der das 0:0 mit einer Glanztat vorerst sichert.

9' Nach wilden ersten drei Minuten hat Real hier tatsächlich gleich das Zepter übernommen und quasi durchgehend den Ball. Die Gastgeber laufen nur hinterher und können selbst derzeit keine offensiven Akzente setzen.

7' Nenad Bjelica hatte vor dem Spiel gesagt, dass er heute öfter mal zwischen Fünfer- und Viererkette wechseln wird. Bisher agiert Union gegen den ball durchweg mit einer Fünferkette aus der die Außen situativ vorrücken.

5' Die Gäste beruhigen das Spiel mit einer langen Ballbesitzphase jetzt erstmal und finden so langsam ins Match. David Alaba verteilt die Bälle aus der Abwehrzentrale heraus.

3' Berlin legt furios los, gewinnt in dieser Anfangsphase fast alle Zweikämpfe und setzt den 14-fachen Champions-League-Sieger mächtig unter Druck.

2' Was für ein Auftakt! Union geht gleich mal energisch vorne drauf, erzwingt den Fehler und Khedira leitet zum am Elfer lauernden Behrens weiter. Der hat freie Bahn und drückt sofort volley ab, zielt aber genau auf Kepa. Da muss der Stürmer eigentlich mehr draus machen.

1' Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wie üblich in Rot und Weiß, Real trägt Schwarz.

1' Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von einem slowenischen Gespann um Schiedsrichter Rade Obrenovič. Für den Videobeweis ist der Engländer Stuart Attwell zuständig.

Die Gäste aus Madrid haben bisher alle fünf Partien in der Gruppe C gewonnen und könnten zum dritten Mal nach 2011/12 und 2014/15 eine makellose Vorrunde spielen. Und auch wenn es tabellarisch belanglos ist, haben die Königlichen das auf jeden Fall vor, zumal nach dem überraschenden 1:1 im Ligaspiel bei Betis am Wochenende Wiedergutmachung angesagt ist. "Unser Ziel Gruppensieg haben wir bereits erreicht, aber wir wollen die Gruppe positiv beenden und unsere beste Leistung zeigen", stellte Coach Carlo Ancelotti klar und Lucas Vázquez legte nach: "Wir wollen sechs von sechs gewinnen und dafür werden wir alles geben."

Zudem gehen die Eisernen endlich mal wieder mit Rückenwind in ein Spiel, nachdem am vergangenen Wochenende beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach der erste Erfolg nach 16 sieglosen Pflichtspielen in Serie bejubelt wurde. Es war gleichzeitig auch der erste Sieg für den neuen Coach Nenad Bjelica, der in der Vorwoche beim 1:1 in Braga debütiert hatte und nun auch international nachlegen will. "Ich bin überzeugt, dass wir eine weitere gute Leistung auf den Platz bringen werden", so der kroatische Coach der Berliner, der aber auch weiß: "Wir brauchen gegen Real Madrid ein perfektes Spiel."

Die Aufgabe für die Berliner könnte größer kaum sein, schließlich hat Real Madrid von den letzten zehn Champions-League-Spielzeiten ganz allein schon die Hälfte gewonnen. Dass die Köpenicker die Königlichen durchaus ärgern können, haben sie aber im Hinspiel bereits bewiesen, als man im Bernabéu bis in die Nachspielzeit ein 0:0 halten konnte, ehe Jude Bellingham doch noch für die Erlösung sorgte. Diesmal hat Union aber auch die Unterstützung der Zuschauer sicher, denn das Olympiastadion ist natürlich ausverkauft.

Zu den Aufstellungen: Bei den Hausherren, die heute auf die gesperrten Leonardo Bonucci und Lucas Tousart verzichten müssen, gibt es im Vergleich zum Wochenende nur einen Wechsel. Paul Jaeckel ersetzt den in der Königsklasse nicht spielberechtigten Benedict Hollerbach. Carlo Ancelotti rotiert auf der anderen Seite mächtig durch. Für Keeper Lunin, Mendy, Rüdiger, Kroos und Brahim Diaz (alle Bank) starten Kepa, Dani Ceballos, Nacho, Fran Garcia und Joselu.

Ein letzter Auftritt noch, dann ist die erste Champions-League-Saison des 1. FC Union Berlin beendet. Ob es für die Eisernen dann in der Europa League weitergeht, steht noch in den Sternen. Voraussetzung dafür ist zunächst ein Heimsieg gegen das Starensemble von Real Madrid, das nach fünf Siegen aus fünf Spielen bereits als Gruppensieger feststeht. Parallel dürfte zudem Braga nicht gegen Napoli punkten, um Union doch noch auf den dritten Rang klettern zu lassen.