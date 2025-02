Lothar Matthäus ist von der neuen Champions League nicht vollends überzeugt. Vor allem beim Blick auf mögliche Achtelfinal-Paarungen äußert er sich kritisch.

Mit dem neuen Champions-League-Modus müssen Spieler, Trainer, Verantwortliche, Fans und Experten erst noch warm werden. Ein Ligensystem mit 36 Mannschaften ohne Gruppeneinteilung, dabei nur Spiele gegen ausgewählte Gegner und eine Zwischenrunde als zweite Chance auf das Achtelfinale. Da kamen viele Neuerungen auf den europäischen Fußball zu.

Alles in allem können seit dieser Saison 17 Spiele auf dem Weg zum Titel auf die Teams warten. Vier mehr als bislang. Mehr Stolpersteine, größere Verletzungsgefahr.

Auch Lothar Matthäus tut sich mit dem neuen Format noch schwer. Allerdings aus einem anderen Grund. Denn nun können liga-interne Duelle schon in den aktuell laufenden Playoffs steigen. Zuvor hatte die UEFA dafür gesorgt, dass diese frühestens ab dem Viertelfinale möglich sind, selbst bei der Auslosung des Achtelfinals wurden diese Aufeinandertreffen zweier Teams aus demselben Land vermieden.

Bereits im Kampf um die Achtelfinal-Tickets bekommen es in Paris St. Germain und Stade Brest zwei französische Klubs miteinander zu tun. Möglich macht es der alleinige Blick auf die Abschlusstabelle nach acht Spieltagen, der jeweils nur zwei mögliche Gegner in die Verlosung spült. So hätte PSG als 15. neben dem 18. Brest auch auf den 17. treffen können - mit der AS Monaco ein weiteres Ligue-1-Team.