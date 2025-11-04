Anzeige
Champions League

Champions League: Max Dowman ist jüngster Spieler der Geschichte – und löst Youssoufa Moukoko ab

  • Aktualisiert: 04.11.2025
  • 21:56 Uhr
  • SID

Als Thomas Müller im März 2009 sein Champions-League-Debüt feierte, war Arsenals Max Dowman nicht einmal geboren. Jetzt knackte der 15-Jährige den Rekord von Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko als jüngster Spieler der Königsklasse.

Max Dowman vom englischen Spitzenklub FC Arsenal ist zum jüngsten Spieler der Champions League aufgestiegen.

Im Alter von 15 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen wurde das Offensivtalent von Teammanager Mikel Arteta am Dienstag beim 3:0-Auswärtssieg seiner Gunners bei Slavia Prag eingewechselt.

Dowman löste damit den früheren deutschen Nationalspieler Youssoufa Moukoko ab, dieser debütierte 2020 beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen in der Königsklasse.

Kurios: In der Premier League ist Dowman "nur" der zweitjüngste Spieler der Liga-Geschichte.

