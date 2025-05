Champions League: Power Ranking vor den Halbfinal-Rückspielen - nächstes Triple für Flick?

Jetzt geht es in der Champions League um Alles. In der Königsklasse des Fußballs stehen die Halbfinal-Rückspiele auf dem Programm. Wer schafft den Sprung in das Endspiel in der Münchner Allianz Arena?

In der Champions League stehen die Halbfinal-Rückspiele auf dem Programm. ran ordnet die Teams im Power Ranking ein.

Das Wichtigste in Kürze

4. Platz: FC Arsenal

Beim FC Arsenal sehnt man sich schon lange nach dem Erreichen des ultimativen Ziels, dem Gewinn der Königsklasse. Bislang gelang dies in der Historie des Klubs noch nicht und auch in diesem Jahr wird die Aufgabe alles andere als einfach.

Das Hinspiel im heimischen Emirates Stadium vergeigten die Gunners und unterlagen PSG mit 0:1. Natürlich ist ein Gegentor nur ein Gegentor und damit wahrlich kein gigantischer Rückstand, dennoch wird es schwer. Das Team von Cheftrainer Mikel Arteta erlebt zur Unzeit ein kleines Formtief.

Im Hinspiel ließ sich der Klub vor allem in der ersten Hälfte immer wieder von den Gästen aus Paris in Bedrängnis bringen. Zwar hatte Arsenal durchaus Chancen, jedoch auch Glück, dass PSG in der Schlussphase nur die Latte traf.

Am vergangenen Wochenende missglückte auch die Liga-Generalprobe, so unterlag der Klub aus der britischen Hauptstadt dem AFC Bournemouth mit 1:2. Coach Arteta zeigte sich in der Folge angefressen und erklärte, die Partie habe "Frust, Enttäuschung und Wut" gebracht.

Aufgeben will und wird der Klub aber selbstverständlich nicht. So müsse man die Pleite "nutzen und am Mittwoch eine Reaktion zeigen".