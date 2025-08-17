Franz Beckenbauer Supercup 2025: Luiz Diaz - der FC Bayern hat ein neues Mentalitätsmonster

Luis Diaz zeigt bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München, warum der deutsche Rekordmeister den Kolumbianer unbedingt in seinen Reihen haben wollte. Es sind ganz andere Qualitäten als Torgefahr und Spielwitz. Diaz bringt etwas zum FC Bayern, was dem Klub in den letzten Jahren fehlte. Aus Stuttgart berichtet Dominik Kaiser Es ist die 24. Minute im Franz Beckenbauer Supercup, der FC Bayern führt zu diesem Zeitpunkt knapp mit 1:0 gegen den Pokalsieger aus Schwaben. VfB-Spieler Josha Vagnoman rennt in vollem Tempo auf das Münchner Tor zu, den möglichen Ausgleich vor Augen. Doch er wird gestört. Aber nicht von einem Abwehrspieler oder Außenverteidiger. Es ist Bayerns Neuzugang Luis Diaz, der ihn am Torschuss hindert. Die Szene steht symbolisch dafür, was der 75-Millionen-Euro-Neuzugang aus Liverpool dem FC Bayern gibt: Mentalität, Leidenschaft und den Drang, die Extra-Meile zu gehen.

Franz Beckenbauer Supercup: Sportdirektor Christoph Freund lobt Luiz Diaz "Wir haben vorne jetzt richtig Qualität und uns viele Chancen erarbeitet", resümierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in der Medienrunde nach der Partie. Doch direkt auf den 28-jährigen Kolumbianer angesprochen, kam Freund richtig ins Schwärmen. "Luis hat mir sehr gut gefallen. Er ist ja dafür bekannt, torgefährlich zu sein. Aber er ist auch bekannt dafür, viel für die Mannschaft zu arbeiten. Jeder konnte sehen, wie fleißig er ist", so der 48-jährige Österreicher.

Franz Beckenbauer Supercup: Diaz defensiv gefordert Wie sehr sich Diaz in den Dienst der Mannschaft stellte, zeigen auch die Zahlen. Von Bayerns Offensivspielern liefen nur Michael Olise (11,39 Kilometer) und Harry Kane (10,96 Kilometer) mehr. Der Kolumbianer selbst kam auf 10,41 abgespulte Kilometer.

Gerade in der ersten Halbzeit war Diaz immer mit seinem Top-Speed von 32,7 km/h vor allem defensiv gegen die ebenso schnellen Jamie Leweling und Vagnoman gefordert. Insgesamt führte Bayerns Königstransfer 13 Zweikämpfe, von denen er sechs gewann - ein guter Wert für einen Offensivspieler.

