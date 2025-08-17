Fußball
Franz Beckenbauer Supercup 2025: Luiz Diaz - der FC Bayern hat ein neues Mentalitätsmonster
- Aktualisiert: 17.08.2025
- 19:14 Uhr
- Dominik Kaiser
Luis Diaz zeigt bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München, warum der deutsche Rekordmeister den Kolumbianer unbedingt in seinen Reihen haben wollte. Es sind ganz andere Qualitäten als Torgefahr und Spielwitz. Diaz bringt etwas zum FC Bayern, was dem Klub in den letzten Jahren fehlte.
Aus Stuttgart berichtet Dominik Kaiser
Es ist die 24. Minute im Franz Beckenbauer Supercup, der FC Bayern führt zu diesem Zeitpunkt knapp mit 1:0 gegen den Pokalsieger aus Schwaben.
VfB-Spieler Josha Vagnoman rennt in vollem Tempo auf das Münchner Tor zu, den möglichen Ausgleich vor Augen. Doch er wird gestört. Aber nicht von einem Abwehrspieler oder Außenverteidiger. Es ist Bayerns Neuzugang Luis Diaz, der ihn am Torschuss hindert.
Die Szene steht symbolisch dafür, was der 75-Millionen-Euro-Neuzugang aus Liverpool dem FC Bayern gibt: Mentalität, Leidenschaft und den Drang, die Extra-Meile zu gehen.
Franz Beckenbauer Supercup: Sportdirektor Christoph Freund lobt Luiz Diaz
"Wir haben vorne jetzt richtig Qualität und uns viele Chancen erarbeitet", resümierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in der Medienrunde nach der Partie. Doch direkt auf den 28-jährigen Kolumbianer angesprochen, kam Freund richtig ins Schwärmen.
"Luis hat mir sehr gut gefallen. Er ist ja dafür bekannt, torgefährlich zu sein. Aber er ist auch bekannt dafür, viel für die Mannschaft zu arbeiten. Jeder konnte sehen, wie fleißig er ist", so der 48-jährige Österreicher.
Franz Beckenbauer Supercup: Diaz defensiv gefordert
Wie sehr sich Diaz in den Dienst der Mannschaft stellte, zeigen auch die Zahlen. Von Bayerns Offensivspielern liefen nur Michael Olise (11,39 Kilometer) und Harry Kane (10,96 Kilometer) mehr. Der Kolumbianer selbst kam auf 10,41 abgespulte Kilometer.
Supercup: Manuel Neuer mit Glanztat - besser als jeder Reklamier-Arm
Gerade in der ersten Halbzeit war Diaz immer mit seinem Top-Speed von 32,7 km/h vor allem defensiv gegen die ebenso schnellen Jamie Leweling und Vagnoman gefordert. Insgesamt führte Bayerns Königstransfer 13 Zweikämpfe, von denen er sechs gewann - ein guter Wert für einen Offensivspieler.
Freund sicher: "Wichtiger Faktor über die ganze Saison"
Dass diese Mentalität den Bayern in den vergangenen Spielzeiten fehlte, sieht auch Freund so: "Das wird ein wichtiger Faktor über die ganze Saison werden. Die Bereitschaft, nach hinten mitzuarbeiten und trotzdem vorne entscheidende Dinge zu machen, so ein Spieler ist Luis."
Dass sich Diaz für seinen Fleiß mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 belohnte, ließ auch Freund nicht kalt: "Mich freut es ungemein, dass er sein erstes Tor gemacht hat. Er hatte in der Vorbereitung schon einige Chancen, jetzt hat es zum Glück geklappt."
Nach dem Franz Beckenbauer Supercup steht fest: Nicht nur die Verantwortlichen der Bayern werden wohl zukünftig viel Freude an ihrem neuen Mentalitätsspieler haben.