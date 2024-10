Laut Angaben der "Bild" haben elf Fanklubs, darunter "RedCampus", "Firebulls" und L.E. Bulls“ eine große Choreografie anlässlich des Klubjubiläums ("Best of 15 years RB Leipzig“) vorbereitet.

In der Red Bull Arena kommt es am Mittwochabend ( ab 21 Uhr im Live-Ticker bei ran ) zum Duell zwischen Tradition und Moderne. Das 1897 gegründete und inzwischen 127 Jahre alte Juventus Turin gastiert beim gerade erst 15 Jahre alt gewordenen RB Leipzig . Ein eher kleines Jubiläum, welches im Vergleich zur "Alten Dame" oder den meisten anderen Klubs eher wie ein größerer Kindergeburtstag anmutet.

Größer als in Dortmund: RB-Fans nutzen gewaltige Choreo-Anlage

Dem Bericht zufolge benutzen die Anhänger dabei zum ersten Mal eine im Frühjahr errichtet Anlage, die das senkrechte Hochziehen von Choreos ermöglicht. Die Aktion soll im Sektor B stattfinden, der Platz für 10.800 Fans bietet.

Die besagte Anlage ist 46 Meter breit und etwa 32 Meter hoch und gehört zu den größten in Europa. Mit ihrer Breite stellt sie sogar die an der Südkurve des Signal Iduna Parks positionierte Gerätschaft in den Schatten. Diese hat eine Breite von 42 Metern - gleichbedeutend mit dem bisherigen Rekord in Deutschland.

Eigentlich war die Choreographie bereits für das erste Heimspiel der Saison gegen den VfL Bochum (1:0) geplant, jedoch kam es zu einem Streit bezüglich der Genehmigung. Demnach werden die Leipziger nun vor dem Turin-Spiel ihre Riesen-Choreo auspacken.