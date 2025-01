Nur Bayer Leverkusen steht bereits in der Runde der letzten 16 in der Königsklasse.

Für den FC Bayern München geht es in die Playoffs und auch Borussia Dortmund muss in der Champions League eine Extrarunde auf dem Weg ins Achtelfinale gehen.

Der FC Bayern und der BVB schaffen den Sprung in die Top-8 nicht, Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale, der VfB Stuttgart scheidet aus. Die Stimmen zu den deutschen Spielen in der Champions League.

FC Bayern München 3:1 Slovan Bratislava

Thomas Müller über das Gefühl nach dem Spiel: "Wir haken ihn ab, wir haben unsere Pflicht irgendwie erfüllt und die Kür dann doch nicht. Wir spielen am Samstag wieder. Es ist ganz komisch, wenn sich Siege nicht anfühlen wie Siege, aber das wussten wir vorher, dass das passieren kann. Es lag nicht mehr in der eigenen Hand. Die Verfehlungen waren gerade mit dem 0:3 in Rotterdam vorher, die uns jetzt in diese Situation gebracht haben. That's life."