Ikonen-Duo erinnert sich äußerst positiv an Italien

Im Vorfeld der Partie nahmen Müller sowie Buchwald an einem feierlichen Bankett in Turin teil. Ersterer verbrachte noch als aktiver Profi drei Jahre in der Serie A. "Ich bin dankbar, dass ich die Chance hatte, drei Jahre in Italien zu spielen, wurde damals sehr herzlich aufgenommen und habe nur schöne Erinnerungen an diese Zeit", schwärmte der ehemalige Inter- und Como-Akteur.