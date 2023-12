Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es mit der PSV Eindhoven zu tun, DFB-Pokalsieger RB Leipzig tritt gegen Real Madrid an. Bayern und der BVB haben als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auf dem erhofften Weg ins Champions-League-Endspiel im Achtelfinale Lazio Rom ausschalten. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Müller grüßt Römer, Watzke warnt BVB

"Rome, we are coming! Let's go FCB", sagte Bayern-Star Thomas Müller mit einem breiten Grinsen auf "Instagram" zur Auslosung. Zu deutsch: "Rom, wir kommen! Auf geht‘s FCB!"

Dortmunds Trainer Edin Terzic zeigte sich kämpferisch: "Wir freuen uns auf das Los. Wir haben eine große Chance, in die nächste Runde einzuziehen."

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hob anders als der Coach jedoch mahnend den Finger: "Wer sich in der Gruppenphase der Champions League durchsetzt und in die K.-o.-Runde einzieht, der verfügt per se über hohe Qualität. Da sollte sich niemand etwas vormachen. PSV ist eine Top-Mannschaft, die ausnahmslos alle Spiele ihrer nationalen Liga gewonnen hat. Das sagt schon etwas aus."