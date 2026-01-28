Champions league
Champions League: Torwart-Tor von Benfica schickt Real in die Playoffs - Havertz und Wirtz treffen
Benfica Lissabon sorgte für einen imposanten Schlusspunkt der Ligaphase der Champions League. Die DFB-Stars Florian Wirtz und Kai Havertz holten sich durch Tore Selbstvertrauen.
Angeführt von einem überragenden Kai Havertz hat der FC Arsenal auch das achte Spiel in der Champions-League-Ligaphase gewonnen und seine Titelambitionen untermauert.
Der deutsche Nationalspieler steuerte bei seinem Startelf-Comeback nach 357 Tagen ein Tor und zwei Vorlagen zum 3:2 (2:1) gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan bei. Auch sein DFB-Kollege Florian Wirtz konnte am letzten Hauptrunden-Spieltag jubeln, andere deutsche Legionäre und auch Rekordchampion Real Madrid müssen den Umweg über die Play-offs nehmen.
Wirtz (21.) erzielte beim souveränen 6:0 (2:0) seines FC Liverpool gegen Qarabag Agdam seinen ersten Königsklassen-Treffer für die Reds, die mit 18 Punkten auf Rang drei hinter den ungeschlagenen Gunners (24 Punkte) und Bayern München (21) kletterten.
Der englische Meister, für den neben Wirtz Alexis Mac Allister (15./61.), Mohamed Salah mit einem traumhaften Freistoß (50.), Hugo Ekitiké (57.) und Federico Chiesa (90.) trafen, hat damit wie Tottenham Hotspur auf Rang vier bis zu einem möglichen Viertelfinale im Rückspiel Heimrecht, Arsenal und die Bayern sogar bis zum Halbfinale.
Irres Finish in Lissabon: Torhüter köpft Benfica in die K.o.-Phase - Real muss in die Playoffs
Ganz bitter kam es für Real Madrid, die durch die 2:4 (1:2)-Niederlage bei Benfica Lissabon von Rang drei auf neun abrutschten und nun in der Zwischenrunde ranmüssen. Sporting Lissabon zog durch den 3:2 (1:2)-Erfolg bei Athletic Bilbao noch vorbei.
Real-Star Kylian Mbappé traf doppelt (30./58.) und übertrumpfte mit seinen 13 Toren in der Vorrunde den Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2015/16.
Raul Asencio (90.+2) und Rodrygo (90.+7) sahen noch die Gelb-Rote Karte, ehe Benfica-Torwart Anatoli Trubin zum Endstand einköpfte (90.+8) und Benfica damit in letzter Sekunde doch noch als 24. in die Playoffs brachte. Ohne dieses verrückte Finish durch Trubin wäre Benfica wegen des Torverhältnisses ausgeschieden.
Den Umweg über die Zwischenrunde müssen zudem Nick Woltemade und Malick Thiaw mit Newcastle United und auch Paris Saint-Germain gehen. Im direkten Duell trennten sich die Engländer und der Titelverteidiger mit 1:1 (1:1) und rutschten damit beide noch aus den Top acht.
Kantersieg für Flicks FC Barcelona
Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick siegten nach Pausenrückstand mit 5:1 (0:1) gegen den FC Kopenhagen und zogen damit ebenso direkt ins Achtelfinale ein wie Manchester City, das mit 2:0 (2:0) gegen Galatasaray Istanbul um die deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay Gündogan gewann.
Im Emirates Stadium brauchte Havertz in seiner Rolle als Spielmacher keine zwei Minuten, um mit einem Steilpass die Führung von Viktor Gyökeres einzuleiten. Das 2:0 erzielte der DFB-Stürmer per Solo selbst (15.), beim dritten Treffer musste Gabriel Martinelli Havertz' leicht abgefälschte Hereingabe nur noch einschieben (36.). Zur Pause wurde der 26-Jährige ausgewechselt.
Am Freitag werden die Partien der Play-offs in Nyon ausgelost (12.00 Uhr). Bei der Auslosung werden Paare gebildet, die sich nach der Endplatzierung in der Ligaphase richten.
So treffen beispielsweise die Teams auf den Plätzen 9 und 10 auf die Mannschaften, die auf Platz 23 und 24 gelandet sind. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.