Die Champions League wirft ihre Schatten voraus. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der Ligaphase in der Königsklasse und begleitet die Veranstaltung im Liveticker. +++ Update 28. August, 18:05 Uhr: Awards-Verleihung +++ Vor der Auslosung werden noch Awards verliehen.

+++ Update 28. August, 18:03 Uhr: Starkes Intro +++ Ein sehenswertes Intro mit live eingespielter CL-Hymne macht Lust auf die neue Saison.

+++ Update 28. August, 18:00 Uhr: Auslosung startet +++ Und los gehts. Die Veranstaltung beginnt. Traditionell wird die Zeremonie aber etwas dauern, bis die Gegner dann auch tatsächlich feststehen.

+++ Update 28. August, 17:55 Uhr: Modus zur Erinnerung +++ Nochmal zur Erinnerung: In der Ligaphase hat jedes Team acht Spiele, allerdings nur noch je ein Mal gegen einen Gegner, nicht mehr Hin- und Rückspiele wie zuvor in der Gruppenphase der Königsklasse. Für alle Teilnehmer stehen damit in der Ligaphase vier Heim- und vier Auswärtsspiele auf dem Programm. Durch diesen neuen Modus hat sich auch die Auslosung verändert. Es wird nicht mehr nur klassisch mit Kugeln gezogen, da man beim neuen Modus ansonsten um die 900 Kugeln brauchen würde. Daher findet die Auslosung mithilfe eines Computers statt. In der Ligaphase qualifizieren sich dann die besten 24 Mannschaften für die K.o.-Phase. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Mannschaften von Platz 9 bis Platz 24 spielen hingegen zunächst eine weitere Playoff-Runde im Frühjahr, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Für die Teams ab Platz 25 ist die internationale Saison nach der Ligaphase beendet.

+++ Update 28. August, 17:40 Uhr: Es wird spannend +++ Das Warten auf die Gegner der neuen Saison in der Champions League hat bald ein Ende. Der Startschuss für die Auslosung rückt näher, um 18 Uhr geht es los. ran versorgt Euch mit den Infos zur Auslosung im Liveticker.

Champions-League-Auslosung heute hier im kostenlosen Livestream, Free-TV und Ticker Die Auslosung der Champions League sorgt 2025 erneut für besondere Spannung! Statt klassischer Gruppen werden die Vereine den Lostöpfen zugeordnet und spielen anschließend in einer Ligaphase gegen acht unterschiedliche Gegner – vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Damit steigt die Chance auf Top-Duelle bereits früh im Wettbewerb: Ob der FC Bayern, Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain – die Auslosung entscheidet, welche Kracherpartien die Fans schon früh im Wettbewerb erwarten. Für die Klubs ist die Ziehung richtungsweisend: Wer erwischt ein machbares Programm, wer trifft direkt auf mehrere Schwergewichte? ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung in der Champions League.

Champions League 2025/26: Wo und wann findet die Auslosung zur Ligaphase statt? Die Auslosung zur Ligaphase der Champions League findet heute Nachmittag (Donnerstag, 28. August) in Monaco statt. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr.

Champions League: Wird die Auslosung der Ligaphase im Free-TV oder Livestream übertragen? Die Auslosung der Champions League Playoffs wird heute auf unterschiedlichen Plattformen im Livestream übertragen. Das ZDF bietet heute einen kostenlosen Stream an, moderiert von Conan Furlong. Auch die UEFA überträgt das Event gratis im Livestream auf UEFA.tv. DAZN wird die Ziehung ebenfalls im Livestream übertragen, dafür muss aber ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. Im Free-TV wird die Auslosung nicht übertragen.

Champions-League-Auslosung heute live: Wie sehen die Lostöpfe aus? Auch in diesem Jahr wird es wieder vier Lostöpfe geben: Topf 1: Paris Saint-Germain

FC Liverpool

FC Barcelona

FC Bayern

Borussia Dortmund

Real Madrid

Manchester City

Inter Mailand

FC Chelsea Topf 2: Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Atletico Madrid

FC Villarreal

FC Arsenal

Atalanta Bergamo

Juventus Turin

Club Brügge

Benfica Lissabon Topf 3: SSC Neapel

Olympique Marseille

Ajax Amsterdam

Olympiacos Piräus

Slavia Prag

Sporting Lissabon

Bodö/Glimt

Tottenham Hotspur

PSV Eindhoven Topf 4: Athletic Bilbao

AS Monaco

Galatasaray

Newcastle United

Union Saint-Gilloise

FC Kopenhagen

FC Pafos

Kairat Almaty

Qarabag Agdam

CL-Auslosung heute live: Das ist der Modus Jedes Team bekommt heute Nachmittag zwei Teams aus jedem Topf als Gegner zugeteilt und muss dann insgesamt vier Heim- und Auswärtsspiele bestreiten. Nach der Ligaphase qualifizieren sich die besten acht Mannschaften direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in den Playoffs um die restlichen acht Plätze. Für die restlichen Vereine ist der Wettbewerb beendet.

Champions League Ligaphase 2025/26: Wann sind die Spiele? 1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Champions League 25/26: Wann finden die Spiele in der K.o.-Phase statt? K.o.-Runden-Playoffs: 17./18. und 24./25. Februar

Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März

Viertelfinale: 07./08. und 14./15. April

Halbfinale: 28./29. April und 05./06. Mai

Finale: 30. Mai in Budapest