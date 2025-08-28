Anzeige
E-Mail abfotografiert

2. Bundesliga: Angeblicher Transfer-Leak sorgt für Skandal beim 1. FC Magdeburg - Laptop von Sportchef abfotografiert

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 16:53 Uhr

Der 1. FC Magdeburg ist in der Bredouille. Ein Transferangebot für Stürmer Martijn Kaars wurde von einer E-Mail abfotografiert und verbreitet. Der FCM stellt Strafanzeige.

Skandal beim 1. FC Magdeburg: Eine E-Mail an Sportchef Otmar Schork ist ohne Erlaubnis fotografiert und in sozialen Medien verbreitet worden. Der Zweitligist hat nun reagiert und stellt Strafanzeige bei der Polizei. "Zutiefst empört", so der Club in einem offiziellen Statement.

Der Vorfall sorgt für Aufsehen in der 2. Bundesliga: Laut Berichten in den sozialen Medien soll Schork seinen Laptop nach einem Spiel auf der Tribüne unentsperrt vergessen haben, woraufhin Fans eine E-Mail mit einem Transferangebot erspäht und abfotografiert haben.

Anzeige
Anzeige

1. FC Magdeburg reagiert mit Statement

Der FCM widerspricht dieser Darstellung jedoch energisch: Die Fotografie sei "ohne Einverständnis und von außen durch ein Fenster, das durch eine fast komplett heruntergelassene Jalousie verdunkelt war", angefertigt worden.

"Hierfür gibt es klare gesetzliche Regelungen, die eine Veröffentlichung oder Weitergabe solcher Inhalte ausdrücklich verbieten", heißt es in der Mitteilung des Clubs. Der 1. FC Magdeburg betont, dass der Unbekannte dem Verein "massiven Schaden" zugefügt habe und das Verhalten "keineswegs im Sinne unserer treuen Fans" sei.

Der FCM kritisiert zudem die "Effekthascherei", bei der Persönlichkeitsrechte verletzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen: "Diese Entwicklung kritisieren wir aufs Schärfste."

Der Inhalt der E-Mail dreht sich offenbar um ein Transferangebot für Angreifer Martijn Kaars vom FC St. Pauli. Laut "Sky" soll der Wechsel bereits in trockenen Tüchern sein.

Details dazu wurden vom Club nicht kommentiert. Stattdessen hat der FCM bereits Anzeige erstattet und fordert Konsequenzen.

Anzeige
Mehr News und Videos
Der FCM erstattet Anzeige
News

Unerlaubtes Foto: Zweitligist Magdeburg zeigt Fan an

  • 28.08.2025
  • 17:47 Uhr
Mittelfeldspieler Philipp Förster
News

Karlsruhe holt Förster

  • 27.08.2025
  • 16:57 Uhr
Erneuter Verletzungsschock für Frederik Jäkel
News

Braunschweigs Jäkel fällt erneut lange aus

  • 27.08.2025
  • 13:04 Uhr
Geschäftsführer Martin Geisthardt
News

1. FC Magdeburg verlängert mit Geschäftsführer Geisthardt

  • 27.08.2025
  • 12:24 Uhr
Antwi-Adjei nach dem Vorfall in Leipzig
News

Rassismus: Antwi-Adjei ruft zu Zivilcourage auf

  • 27.08.2025
  • 11:14 Uhr
Frederik Roslyng verstärkt Kiel
News

2. Liga: Kiel holt Abwehrtalent Roslyng

  • 26.08.2025
  • 17:02 Uhr
Neu beim FCN: Hindolo Mustapha (m.)
News

Nürnberg leiht Mustapha von Crystal Palace aus

  • 26.08.2025
  • 10:32 Uhr
Künftig für Barcelona am Ball: Clemens Riedel
News

Darmstadts Riedel wechselt nach Barcelona

  • 25.08.2025
  • 18:26 Uhr
Neuzugang Celar mit Allofs (l.) und Weber (r.)
News

Mit Kaufoption: Fortuna leiht Stürmer Celar aus England aus

  • 25.08.2025
  • 17:23 Uhr

FC Kaiserslautern: Coach reagiert auf Spieler-Kritik - "Ein Haufen Sch***e"?

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0