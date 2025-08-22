Anzeige
Champions League

Champions League 2025/26: Auslosung der Ligaphase - Übertragung im TV, Livestream & Ticker

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 14:56 Uhr
  • ran.de

Die Champions League wirft ihre Schatten voraus. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der Ligaphase in der Königsklasse.

Die Auslosung der Champions League sorgt 2025 erneut für besondere Spannung!

Statt klassischer Gruppen werden die Vereine den Lostöpfen zugeordnet und spielen anschließend in einer Ligaphase gegen acht unterschiedliche Gegner – vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Damit steigt die Chance auf Top-Duelle bereits früh im Wettbewerb: Ob der FC Bayern, Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain – die Auslosung entscheidet, welche Kracherpartien die Fans schon früh im Wettbewerb erwarten.

Für die Klubs ist die Ziehung richtungsweisend: Wer erwischt ein machbares Programm, wer trifft direkt auf mehrere Schwergewichte?

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung in der Champions League.

Das Wichtigste in Kürze

Champions League 2025/26: Wo und wann findet die Auslosung zur Ligaphase statt?

Die Auslosung zur Ligaphase der Champions League findet am 28. August in Monaco statt. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr.

Champions League: Wird die Auslosung der Ligaphase im Free-TV oder Livestream übertragen?

Die Auslosung der Champions League Playoffs wird auf unterschiedlichen Plattformen im Livestream übertragen.

Das ZDF bietet einen kostenlosen Stream an, moderiert von Conan Furlong. Auch die UEFA überträgt das Event gratis im Livestream auf UEFA.tv.

DAZN wird die Ziehung ebenfalls im Livestream übertragen, dafür muss aber ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

Im Free-TV wird die Auslosung nicht übertragen.

Champions-League-Auslosung: Wie sehen die Lostöpfe aus?

Auch in diesem Jahr wird es wieder vier Lostöpfe geben:

Disclaimer: Die Lostöpfe sind noch nicht final, da derzeit noch die Playoffs in der Qualifikation stattfinden.

Topf 1:

  • Paris Saint-Germain
  • FC Liverpool
  • FC Barcelona
  • FC Bayern
  • Borussia Dortmund
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Inter Mailand
  • FC Chelsea

Topf 2:

  • Bayer Leverkusen
  • Eintracht Frankfurt
  • Atletico Madrid
  • FC Villarreal
  • FC Arsenal
  • Atalanta Bergamo
  • Juventus Turin

Topf 3:

  • SSC Neapel
  • Olympique Marseille
  • Ajax Amsterdam
  • Olympiacos Piräus
  • Slavia Prag
  • Sporting Lissabon

Topf 4:

  • Athletic Bilbao
  • AS Monaco
  • Galatasaray
  • Newcastle United
  • Union Saint-Gilloise
CL-Auslosung: Das ist der Modus

Jedes Team bekommt zwei Teams aus jedem Topf als Gegner zugeteilt und muss dann insgesamt vier Heim- und Auswärtsspiele bestreiten.

Nach der Ligaphase qualifizieren sich die besten acht Mannschaften direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in den Playoffs um die restlichen acht Plätze. Für die restlichen Vereine ist der Wettbewerb beendet.

Champions League Ligaphase 2025/26: Wann sind die Spiele?

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
Champions League 25/26: Wann finden die Spiele in der K.o.-Phase statt?

  • K.o.-Runden-Playoffs: 17./18. und 24./25. Februar
  • Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März
  • Viertelfinale: 07./08. und 14./15. April
  • Halbfinale: 28./29. April und 05./06. Mai
  • Finale: 30. Mai in Budapest
