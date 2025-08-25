In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf Eintracht Braunschweig. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Nach dem verkorksten Saisonstart beginnt für den VfB Stuttgart die Mission Titelverteidigung im DFB-Pokal. In der 1. Runde kommt es zum Duell gegen Eintracht Braunschweig.

94 Tage nach dem Triumph von Berlin wollen die Schwaben eine weitere Pleite nach den Niederlagen im Supercup gegen den FC Bayern München (1:2) und zum Ligastart bei Union Berlin (1:2) mit aller Macht verhindern.

"Wir haben jetzt in Braunschweig nur eine Aufgabe: eine Runde weiterzukommen. Wir sind der Titelverteidiger - und das wollen wir so lange wie möglich bleiben", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Duell am Dienstag