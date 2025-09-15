Anzeige
champions League

Champions League 2025/26 heute live: Warum finden am 1. Spieltag auch Partien am Donnerstag statt?

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 08:38 Uhr

Die Champions League startet in ihre neue Saison. Doch warum werden am 1. Spieltag auch Partien am Donnerstag ausgetragen? ran klärt auf.

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nehmen in dieser Saison vier Teams an der Champions League teil.

Bereits im vergangenen Jahr präsentierte sich die "Königsklasse" im neuen Gewand. 2025 findet die "Gruppenphase" erneut in einem Liga-System statt.

Zudem dürften einige Fans mit Verwunderung festgestellt haben, dass am 1. Spieltag sogar Spiele am Donnerstag stattfinden - eigentlich sind für die CL-Partien der Dienstag und Mittwoch vorgesehen.

Der Grund? Seit der Reform im letzten Jahr erhalten die Champions- und Europa League eine "exklusive Woche".

Anzeige
Anzeige

Champions League: Traditionelle Spieltage bleiben

Dies nutzt die UEFA aus und "streckt" den 1. Spieltag der Königsklasse um einen Tag. Dies war bereits 2024 der Fall. Die folgenden Spieltage finden dann wieder traditionell Dienstags und Mittwochs statt.

Ähnlich macht es auch die Europa League bei ihrem Auftakt eine Woche später. Anstatt nur am Donnerstag trägt sie auch am Mittwoch (24.09.) Partien aus.

Die Spiele der deutschen Teams am 1. Spieltag der Champions League:

Anzeige
Mehr News und Videos
Bleibt länger in Miami: Lionel Messi
News

Vertragspoker in Miami: Entscheidung um Messi offenbar gefallen

  • 18.09.2025
  • 11:01 Uhr
imago images 1066577198
News

Kurios: PSG-Trainer Enrique mit Rugby-Trick gegen Bergamo

  • 18.09.2025
  • 10:58 Uhr
Symbolbild
News

19 Atalanta-Fans nach Krawallen in Paris festgenommen

  • 18.09.2025
  • 10:57 Uhr
Rostock-Fans zünden kurz nach dem Anpfiff Pyroartikel
News

Pyro in Rostock: Neunjähriger "schwer verletzt"

  • 18.09.2025
  • 10:54 Uhr
Julian Nagelsmann rutscht mit seinem Team ab
News

Weltrangliste: DFB-Team droht Topf zwei bei WM-Auslosung

  • 18.09.2025
  • 10:53 Uhr
17.09.2025, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: 1.Spieltag, FC Bayern München - FC Chelsea, in der Allianz-Arena München. v.l. Michael Olise (FC Bayern München) gegen Marc Cucurella (FC Chelse...
News

Wieder Pfiffe für Cucurella - Begleitschutz aus der Arena?

  • 18.09.2025
  • 10:49 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 18.09.2025
  • 10:13 Uhr
100. Sieg für Neuer in der Königsklasse
News

100 Siege und Altersrekord: Neuer in elitärem Kreis

  • 18.09.2025
  • 10:00 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 Vorrunde 1. Spieltag 17.09.2025 FC Bayern Muenchen - FC Chelsea London Torwart Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025...
News

FC Bayern: Neuer knackt Champions-League-Rekord

  • 18.09.2025
  • 09:53 Uhr
Sacha Boey
News

Kein Missverständnis? Das sieht Kompany in Boey

  • 18.09.2025
  • 09:45 Uhr