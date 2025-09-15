Champions League 2025/26 heute live: Warum finden am 1. Spieltag auch Partien am Donnerstag statt?

Die Champions League startet in ihre neue Saison. Doch warum werden am 1. Spieltag auch Partien am Donnerstag ausgetragen? ran klärt auf.

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nehmen in dieser Saison vier Teams an der Champions League teil.

Bereits im vergangenen Jahr präsentierte sich die "Königsklasse" im neuen Gewand. 2025 findet die "Gruppenphase" erneut in einem Liga-System statt.

Zudem dürften einige Fans mit Verwunderung festgestellt haben, dass am 1. Spieltag sogar Spiele am Donnerstag stattfinden - eigentlich sind für die CL-Partien der Dienstag und Mittwoch vorgesehen.

Der Grund? Seit der Reform im letzten Jahr erhalten die Champions- und Europa League eine "exklusive Woche".