Champions League: Wann werden die Partien der Ligaphase terminiert? Nach der Auslosung am Donnerstag entscheidet die UEFA-Verwaltung, welche Spiele am Dienstag, welche am Mittwoch und welche am Donnerstag (nur Spieltag 1) ausgetragen werden. Im selben Zuge werden auch die jeweiligen Anstoßzeiten festgelegt. Die Bestimmung erfolgt gewissen Regeln, wie zum Beispiel, dass kein Team mehr als zwei Heim- oder Auswärtsspiele hintereinander hat. Zudem besagt das Reglement, dass alle Teilnehmer mit je einem Heim- und Auswärtsspiel starten. Die exakt terminierten Gruppen-Spieltage mit allen Anstoßorten- und Zeiten verkündet die UEFA am Samstag, 30. August. Offiziell bekannt ist hingegen schon, dass das Finale am 30. Mai um 18 Uhr stattfinden wird. Auch die Rahmen-Daten der Spieltage stehen hingegen bereits fest. 1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September - 1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Champions League: Wann werden die K.o.-Spiele terminiert? Die Auslosung für die Playoffs erfolgt am 30. Januar 2026, zwei Tage nach dem letzten Gruppen-Spieltag. Im Anschluss wird die Terminierung erfolgen. # Alle weiteren Runden - Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale - werden am 27. Februar 2026 auf einen Schlag ausgelost. Der Turnierbaum wird also bereits frühzeitig festgelegt. Die exakte Terminierung dürfte von der UEFA nach den jeweiligen Runden erfolgen und wird von der UEFA-Administration festgelegt Die Rahmendaten für die K.o.-Runde stehen derweil schon fest. Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Champions League: Welche Anstoßzeiten gelten? Laut Reglement werden die Spiele in der Ligaphase grundsätzlich um 21 Uhr angepfiffen. Jedoch können an jedem Spieltag jeweils am Dienstag und Mittwoch zwei Partien schon um 18:45 Uhr beginnen, was in der Regel auch der Fall ist. Eine Ausnahme bildet jedoch der letzte Spieltag. Hier finden alle Partien am Mittwoch und um 21 Uhr statt, damit taktische Vorteile auszuschließen sind. Die Playoffs und die Spiele K.o.-Phase werden laut Regelwerk entweder um 21 Uhr oder um 18:45 Uhr angepfiffen. Das Finale beginnt bereits um 18 Uhr. Für gewöhnlich sind die Partien gleichmäßig auf Dienstag und Mittwoch verteilt. Nur an Spieltag eins wird auch am Donnerstag gekickt.

