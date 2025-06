CL-Finale: Polizei München zieht positive Bilanz

Die Polizei München hat nach dem Champions-League-Finale in der bayerischen Landeshauptstadt eine positive Zwischenbilanz gezogen. Der überwiegende Teil der Fans von Paris Saint-Germain und Inter Mailand habe sich "trotz der Brisanz des Spiels friedlich und fair" benommen, heißt es in einer Mitteilung.

Stand 0.30 Uhr am Sonntagmorgen wurden im Verlauf des Einsatzes 15 Personen wegen verschiedener Delikte (u.a. Taschendiebstahl und Hausfriedensbruch) vorläufig festgenommen, die Zahl der angezeigten Personen betrug 64, etwa wegen Körperverletzung oder Verstößen mit Pyrotechnik. "Ich bedanke mich bei allen friedlichen Fans für ihr sportliches Verhalten sowie bei unseren Kooperationspartnern aus dem In- und Ausland für die professionelle Unterstützung und allen eingesetzten Kräften für ihren engagierten Einsatz", sagte Polizeivizepräsident Christian Huber.

Rund 2000 Polizisten waren rund um das Endspiel der Königsklasse, das PSG 5:0 gewann, im Einsatz. Zehntausende Fans beider Lager waren nach München gekommen, um das Spiel im Stadion, aber auch in Fanzonen und Kneipen zu verfolgen.

In Paris kam es nach Zusammenstößen zwischen Feiernden und der Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP zu "fast 300 Festnahmen". In der Nähe der Champs-Élysées und des Pariser Prinzenparkstadions, der Heimstätte von PSG, hatten 48.000 Zuschauer das Spiel verfolgt. Das PSG-Team wird am Sonntag eine Siegesparade auf den Champs-Élysées abhalten, bei der Zehntausende Fans erwartet werden.

Außerhalb von Paris fuhr laut Polizei ein Auto in eine Menschenmenge, die den Sieg von PSG im südfranzösischen Grenoble feierte. Vier Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Alle Verletzten stammten aus derselben Familie, so die Polizei. Der Fahrer stellte sich und wurde festgenommen. Eine den Ermittlungen nahestehende Quelle sagte der AFP, man gehe davon aus, dass der Fahrer nicht vorsätzlich gehandelt habe.