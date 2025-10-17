Nachdem es in der Saison 2022/23 zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Fans des SSC Neapel, Anhängern von Eintracht Frankfurt und der Polizei gekommen war, hatte die SGE für das nächste Aufeinandertreffen einen neutralen Spielort gefordert. Nun hat sich die UEFA dazu geäußert.

Eintracht Frankfurt ist nach dem Ausschluss seiner Fans vom Auswärtsspiel in der Champions League bei der SSC Neapel mit einem Antrag auf Verlegung gescheitert.

Wie die Hessen am Freitag mitteilten, habe man bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vor dem Hintergrund des behördlich verfügten Ausschlusses der Anhänger ein Gesuch auf Verlegung an einen neutralen Ort oder einer Austragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingereicht.

Dies habe der Dachverband aber "erwartungsgemäß" abgelehnt.

Somit wird die Partie am 4. November wie vorgesehen in Neapel und ohne Eintracht-Fans stattfinden.

"Der völlig unterschiedliche Umgang der teilnehmenden Länder und Nationalverbände mit Hochrisikospielen an den jeweiligen Standorten ist mittlerweile zu einem echten Problem für die europäische Fankultur und die Integrität der europäischen Klubwettbewerbe geworden", sagte Eintrachts Vorstandsmitglied Philipp Reschke.