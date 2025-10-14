Anzeige
3. Spieltag in der Königsklasse

Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 14.10.2025
  • 17:50 Uhr
  • ran.de

Am 3. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und den FC Liverpool. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Eintracht Frankfurt erlebt in dieser Saisons eine wahre Achterbahnfahrt. Die beiden hohen Niederlagen in den Top-Spielen gegen Atlético Madrid (1:5) und den FC Bayern(0:3) haben die Hessen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt.

Auf der anderen Seite hat die Eintracht aber in den letzten Wochen und Monaten auch gezeigt, dass die Offensiv-Power von Can Uzun, Jonathan Burkardt und Co. an guten Tagen kaum zu bremsen ist. Denken wir nur an den denkwürdigen 5:1-Erfolg gegen Galatasaray.

Anzeige
Anzeige
Can Uzun

Champions League: Die Highlights von Spieltag drei auf Joyn streamen

Die Highlights des dritten Spieltags der Champions League kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Hierbei sprechen wir immerhin von dem Klub, der den FC Liverpool am 2. Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 1:0 bezwingen konnte. Nun bekommen es die Hessen mit den "Reds" zu tun. Betrachtet man die Resultate beider Teams gegen Galatasaray, dürfte Frankfurt keine schlechten Chancen haben.

In der Realität ist allerdings dennoch der LFC klar favorisiert. Das Team um die Starspieler Mohamed Salah und Florian Wirtz befindet sich zwar nach einem furiosen Saisonstart in einer Formdelle, sind jedoch heimstark und auf jeder Position spitzenmäßig besetzt.

Frankfurt hat hingegen mit eklatanten Defensivproblemen zu kämpfen und in den letzten vier Spielen insgesamt 16 Gegentore kassiert. Der Auftritt gegen Liverpool wird die nächste ganz große Reifeprüfung für die junge SGE-Mannschaft. Mit dem Publikum im Rücken scheint eine Überraschung aber möglich zu sein.

ran liefert die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Spiel.

Anzeige

Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Frankfurt vs. Liverpool heute live: Läuft das Spiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Reds wird nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt - FC Liverpool: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Match zwischen Frankfurt und Liverpool wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag ohne weitere Kosten empfangen.

Anzeige

Frankfurt empfängt den FC Liverpool: Wo gibt es heute einen Livestream?

Einen Livestream wird es ebenfalls bei DAZN geben. Der Stream ist über die App oder Web-Adresse der Plattform abrufbar. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Anzeige

Atletico - Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zum Match gibt es wie gewohnt auf ran.de

Anzeige

Champions League im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool

Mehr News und Videos zum Fußball
Tresoldi
News

U21-EM-Quali heute live: Nordirland gegen Deutschland - Übertragung im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream - die Aufstellungen

  • 14.10.2025
  • 19:01 Uhr
Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Wegen SGE-Fans: Italien führt Grenzkontrollen durch

  • 14.10.2025
  • 18:00 Uhr
FC Barcelona, Barca v PARIS SAINT-GERMAIN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. October 1,2025 FC BARCELONA vs PARIS SAINT-GERMAIN October 1,2025 Lamine Yamal (10) of FC Barcelona dur...
News

Neuer Superstar: Spitzenklub plant Yamal-Verpflichtung

  • 14.10.2025
  • 17:42 Uhr
Roland Virkus
News

Millionen-Ablöse! Gladbach verkündet Virkus-Nachfolger

  • 14.10.2025
  • 17:23 Uhr
Abschied aus Schweden: Jon Dahl Tomasson
News

Kein Sieg in der WM-Quali: Schweden wirft Trainer Tomasson raus

  • 14.10.2025
  • 17:18 Uhr
13.10.2025, Fussball, Herren, European Qualifiers, 8. Spieltag, Nordirland - Deutschland, Torjubel zum 0:1, Torschütze: Nick Woltemade (Deutschland) Belfast Windsor Park Belfast Nordirland (NIR) **...
News

DFB-Zeugnis: Leistungsträger kassiert herben Rückschlag

  • 14.10.2025
  • 17:17 Uhr
Stephan Lerch freut sich auf Spiel in Oslo
News

"Tolle Chance": Wolfsburg will drei Punkte in Norwegen

  • 14.10.2025
  • 16:54 Uhr
imago images 1054032830
News

Trotz Horror-Bilanz: San Marino hat noch eine Chance auf die WM 2026

  • 14.10.2025
  • 16:22 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation heute live: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 14.10.2025
  • 16:15 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 heute live: Termine, Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 14.10.2025
  • 16:14 Uhr