Fußball

Deutsche Nationalmannschaft: Nagelsmann-Team klettert in FIFA-Weltrangliste - darum ist die Platzierung wichtig für die WM

Deutschland rückt in der Weltrangliste zurück in die Top 10 - was in Hinblick auf die WM wichtig werden könnte. Spanien rangiert weiter an der Spitze.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der FIFA-Weltrangliste dank der Siege gegen Luxemburg und Nordirland den so wichtigen neunten Platz wieder in Reichweite.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann machte mit 1713,3 Punkten zwei Positionen gut und rückte damit vorbei an Marokko und Kroatien zurück in die Top Ten. Der Rückstand auf die neuntplatzierten Italiener (1717,15) beträgt vor dem Endspurt in der WM-Qualifikation knapp vier Punkte.

Im November spielt das DFB-Team in Luxemburg und gegen die Slowakei, Italien muss in Moldau sowie gegen Norwegen ran.

Deutsche Nationalmannschaft: Darum ist Platz neun so wichtig

Für Deutschland ist die Platzierung in der Weltrangliste nicht ganz unerheblich. Die besten neun Mannschaften der Weltrangliste werden bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember gemeinsam mit den drei Gastgebern Mexiko, USA und Kanada in Topf eins gesetzt.

Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach auf die Bedeutung des ersten Lostopfs hingewiesen. Derzeit führt sein Team die Qualifikationsgruppe A an, nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026.

FIFA-Weltrangliste: Spanien hält Spitzenplatz

An der Spitze der Weltrangliste gab es keine Veränderung, Europameister Spanien (1880,76) liegt weiter auf Rang eins. Dahinter ist allerdings nun Argentinien (1872,43) erster Verfolger, die Franzosen (1862,71) fielen nach ihrem Remis gegen Island (2:2) auf Platz drei zurück.

