Deutschland rückt in der Weltrangliste zurück in die Top 10 - was in Hinblick auf die WM wichtig werden könnte. Spanien rangiert weiter an der Spitze.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der FIFA-Weltrangliste dank der Siege gegen Luxemburg und Nordirland den so wichtigen neunten Platz wieder in Reichweite.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann machte mit 1713,3 Punkten zwei Positionen gut und rückte damit vorbei an Marokko und Kroatien zurück in die Top Ten. Der Rückstand auf die neuntplatzierten Italiener (1717,15) beträgt vor dem Endspurt in der WM-Qualifikation knapp vier Punkte.

Im November spielt das DFB-Team in Luxemburg und gegen die Slowakei, Italien muss in Moldau sowie gegen Norwegen ran.