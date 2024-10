FC Barcelona in der Analyse: Wie Hansi Flick Barca wieder zu einem Topteam formt

Nun will der 59-Jährige seine Erfolgsgeschichte in der Königsklasse mit dem FC Barcelona fortsetzen. Taktisch hat sich im Vergleich zu damals nur wenig verändert. Flick steht immer noch für einen offensiven und furchtlosen Stil.

Der Pole lässt sich häufig in den Zwischenraum fallen, um sich einerseits als Wandspieler anzubieten, andererseits aber auch Räume zu öffnen für die schnellen Mitspieler, die dann in die Schnittstellen starten. Hier müssen die Bayern besonders vorsichtig sein und abwägen, wann es Sinn ergibt, dem Angreifer zu folgen und wann man lieber die letzte Linie sichert.

Hansi Flick setzt auch bei Barca auf Gegenpressing

Dass Barcelona unter Flick sehr vertikal und schnell spielt, bedeutet nicht, dass ihnen Ballbesitz egal wäre oder sie unnötiges Risiko eingehen wollen. Dennoch ist ihr Spiel sehr temporeich und damit auch mal fehlerbehafteter als bei Teams, die langsamer spielen.

Auch in Spanien ist es das Gegenpressing, das im Flick-System eine zentrale Rolle spielt. Durch die Überladungen im Zentrum während der Ballbesitzphasen hat Barca bei Ballverlusten kurze Wege zur Rückeroberung. Der Druck ist dann enorm und sehr schnell da.

Gerade in der Liga kommt die Mannschaft von Flick so zu zahlreichen hohen Ballgewinnen und guten Chancen. Allerdings gibt es auch Räume auf den Flügeln, die sich nach Ballverlusten ergeben. Denn der Fokus auf die Spielfeldmitte führt dazu, dass Gegner mit einer Verlagerung schnell in Tempogegenstöße kommen können. Schon in München war das die größte defensive Schwachstelle.