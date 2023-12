FC Bayern droht Hammer-Los: Mathe-Professor berechnet Wahrscheinlichkeit

Linker Verteidiger: Samuel Lino (Atletico Madrid)

Im Grunde kein klassischer Außenverteidiger in einem System mit einer Viererkette, aber Lino muss in die Top-Elf. Der Brasilianer tritt in der Atletico-Formation als Schienenspieler auf und seine Offensiv-Akzente sind stets brandgefährlich. Zwei Tore und drei Vorlagen steuerte er zum Atleti-Weiterkommen bei. © Getty