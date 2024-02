FC Bayern: Im Worst Case drohen Millionen-Einbußen für Rekordmeister

Anzeige

Der FC Bayern befindet sich derzeit in einer sportlichen Krise. Gelingt es Trainer Thomas Tuchel nicht, das Ruder noch herumzureißen, drohen dem Rekordmeister massive Einnahmeausfälle.

"Unzufriedenstellend" nannte Trainer Thomas Tuchel vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (Sonntag, ab 17.30 Uhr im Liveticker) die sportlichen Situation des FC Bayern München. Nach Niederlagen bei Bayer Leverkusen und in der Champions League bei Lazio Rom braucht der Rekordmeister dringend ein Erfolgserlebnis für die Seele.

Mittelfristig gesehen, benötigen die Bayern den Erfolg auch für die Kassen. Denn eine Saison ohne Titel käme die Münchner teuer zu stehen. Die Faustregel ist ganz einfach: Wenn man Titel gewinnt, fließt das Geld in Strömen. Wenn nicht, dann nicht.

Besonders viel gibt es in der Königsklasse zu kassieren. Zwei Milliarden Euro schüttet die Uefa pro Saison aus. Je weiter eine Mannschaft im Wettbewerb kommt, desto höher ist das monetäre Kuchenstück. Konkret bedeutet das: Bei einem Aus im Achtelfinale gegen Lazio gehen dem FC Bayern 10,6 Millionen Euro durch die Lappen. So viel erhält nämlich jeder Viertelfinalist.

Für das Halbfinale gibt es weitere 12,5 Millionen Euro Prämie. Der Finaleinzug ist mit 15,5 Millionen Euro dotiert. Nur der Gewinn des Titels ist am Ende gar nicht so lukrativ wie gedacht. Der berühmte Henkelpott ist "nur" mit 4,5 Millionen Euro gefüllt. In Summe müssten die Bayern bei einem Ausscheiden im Achtelfinale auf 43,1 Millionen Euro verzichten.