Es war ein temporeiches, ein phasenweise spektakuläres Spiel zwischen dem FC Bayern München und Aston Villa in der Champions League . Bis auf eine kurze Phase in der ersten Phase schien der FCB lange alles im Griff zu haben.

"Die Rückkehr auf die größte Vereinsbühne verlief für Aston Villa ziemlich reibungslos, denn der eingewechselte Jhon Duran brachte Bayern München mit einem beeindruckenden Linksschuss lässig ins Bett. Dies war ein Abend, der unabhängig vom Ergebnis eine gewisse Mystik garantierte - trotz der gut dokumentierten Preise war es das heißeste Ticket in der Stadt und als die Champions-League-Hymne zum ersten Mal die Luft im Villa Park erfüllte, schienen die heimischen Fans ihre Ohren zu öffnen, um alles in sich aufzusaugen - aber nur wenige hatten erwartet, dass die Mannschaft von Unai Emery die Bundesliga-Riesen in einem solchen Stil abfertigen würde."

"Historische Leistung von Emery! Ein Tor von Jhon Duran, der erneut eingewechselt wurde, und mehrere wundersame Paraden von 'Dibu' Martinez schlugen Bayern München im Villa Park zu Boden. Zweiter Sieg in zwei Spielen für die 'Bösewichte' in Europa."

Weitere Pressestimmen

L'Equipe (Frankreich):

"Aston Villa sorgt mit dem Sieg gegen Bayern München in der Champions League für eine Sensation. Dank eines Treffers von Jhon Duran überraschte Aston Villa den FC Bayern München."

Blick (Schweiz):

"Bayern erlebt böse Überraschung. Bayern-Enttäuschung in der Champions League! Nach der 9:2-Gala Mitte September gegen Dinamo Zagreb setzt es nun für die Mannschaft von Vincent Kompany in Birmingham gegen Aston Villa eine überraschende 0:1-Niederlage ab."

Kronen Zeitung (Österreich):

"Aston Villa entzaubert Bayern. Die Bayern hatten Glück, dass in der 22. Minute ein Treffer von Pau Torres wegen Abseits aberkannt wurde. In der 79. Minute konnten die zahlreichen Fans im Villa Park in Birmingham, darunter auch Prinz Harry, doch noch jubeln. Nach einem weiten Pass überwand der Kolumbianer Jhon Duran den aus seinem Tor geeilten Manuel Neuer (79.). Dieser sah bei der Aktion mehr als unglücklich aus. Aston-Villa-Goalie Emiliano Martinez hingegen hielt den Sieg mehrmals mit tollen Paraden, darunter einer in der 96. Minute, fest."

Gazzetta dello Sport (Italien):

"Bayern München lässt sich von der magischen Atmosphäre des Villa Parks entzaubern und beschert Aston Villa den Moment des Ruhms, auf den sie ein Leben lang gewartet haben."