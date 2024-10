FC Bayern München bei Aston Villa: Die Noten der FCB-Stars in der Champions League

Der FC Bayern München muss in seinem zweiten Champions-League-Spiel der Saison eine Niederlage hinnehmen. Beim 0:1 bei Aston Villa bleibt die Offensive blass. ran hat die FCB-Stars benotet. Aus Birmingham berichtet Kevin Obermaier Bayern München hat die erste Niederlage unter Trainer Vincent Kompany kassiert. In seinem zweiten Spiel der Champions League unterlag der deutsche Rekordmeister beim englischen Premier-League-Klub Aston Villa 0:1 (0:0). Die Münchner mussten damit nach dem 9:2 zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb auch die Tabellenführung in der Königsklasse abgeben. Die Pressestimmen zur Niederlage des FC Bayern bei Aston Villa Jhon Duran (79.) traf in Birmingham für die Gastgeber. Wir haben den Auftritt der Bayern benotet.

Manuel Neuer Muss nach 13 Minuten das erste Mal Manu den Libero spielen. Muss Manu den Torwart nur selten spielen - zu wenig Villa-Bälle kommen aufs Tor. Spielt in der 78. Minute Manu den Libero dann zu mutig - und wird durch den Lupfer von Duran zum 1:0 bestraft. Unnötig, denn Upamecano ist eigentlich da. ran-Note: 4

Konrad Laimer Hat auf der rechten Abwehrseite seine liebe Mühe mit dem schnellen Philogene. Nach vorne mit ein, zwei guten Ansätzen, mehr aber auch nicht. Entschärft in der 62. Minute eine brenzlige Situation mit beherztem Nachsetzen. Steigert sich generell nach der Pause ein bisschen. Ist dann insgesamt wohl: ausreichend. ran-Note: 4

Dayot Upamecano Steht zusammen mit Abwehrpartner Kim im Ballbesitz tief in der gegnerischen Hälfte und treibt als erster Spieleröffner die bayerischen Angriffe an. Macht das auch gar nicht schlecht - wenn er nicht unter Druck gesetzt wird. Klärt nach einer Viertelstunde in höchster Not gegen Watkins als letzter Mann fair. Nach 21 Minuten dann nicht - Gelb. Abgesehen von dieser Aktion aber im Zweikampf immer Herr der Lage. ran-Note: 3

Min-jae Kim Wirkt nicht minder sattelfest als Umpamecano - bekommt es aber auch seltener mit Watkins zu tun. Verhindert in der 75. einen brandgefährlichen Konter. Bei seinen Zuspielen gern ein bisschen ungenau, aber bei seinem Brot- und Buttergeschäft fehlerfrei. ran-Note: 3

Alphonso Davies Spielt vor dem Pausentee kaum seine Geschwindigkeit aus: nach hinten, weil er nicht muss, nach vorne, weil er nicht gelassen wird. Der Pausentee ist dann aber offenbar sehr koffeinhaltig, denn Davies marschiert nach dem Wechsel deutlich öfter die Außenbahn entlang. Und defensiv auch mal quer übers Feld, wenn's sein muss. Aber für seine Verhältnisse viel zu ungefährlich. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Hat nach drei Minuten den ersten Abschluss im Spiel, bleibt aber an einem englischen Fuß hängen. Gefährlicher sind seine Chipbälle hinter die Abwehrkette. Sorgt ständig für Druck - auch für genug im Ball. Versucht als altes Schlitzohr einen Freistoß ins kurze Eck, doch Martinez ist schlitzohriger. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Pavlovic, das Gegenpressing-Monster. Erobert in Zusammenarbeit mit seinen Nebenleuten zahlreiche wichtige Bälle wieder. Mit dem Ball am Fuß traut er sich weniger als Nebenmann Kimmich, in mancher Situation vielleicht zu wenig. Dabei kann er es eigentlich (siehe Leverkusen). Darf nach 76 Minuten duschen. ran-Note: 3

Serge Gnabry Nach 29 Minuten mit der ersten nennenswerten Offensivaktion: Über rechts durch, knallt Gnabry den Ball aber in den Nachthimmel. Viel Nennenswertes kommt danach nicht hinzu: ein harmloser Flachschuss und eine ungewollte Blutgrätsche. Geht besser. Aber auch schlechter ... ran-Note: 4

Kingsley Coman Unglücklich. Sein erstes Dribbling endet mit Einwurf für Villa, sein erster Schuss im Stadiongraben, viele seiner Zuspiele an einem hellblauen Stutzen. Und sein schwacher Auftritt nach 45 Minuten in der Kabine. ran-Note: 5

Michael Olise Darf sich heute als Spielgestalter auf der Zehn versuchen. Gestaltet aber erstmal wenig. Schießt lieber - in der 39. Minute auch so richtig gefährlich, nur eine Martinez-Glanztat verhindert das 0:1. Kommt nach Musialas Einwechslung mehr über den rechten Flügel - und das klappt besser. Hat eine Doppelchance zur Führung, aber zweimal blocken Villa-Beine den Schuss. Geht nach einer guten Stunde runter. ran-Note: 3

Harry Kane Vergibt in der 6. Minute völlig frei aus sechs Metern vor Martinez - steht dabei aber eh im Abseits. Hängt danach lange mehr in der Luft als das Banner der Villa-Fans vor dem Anpfiff. Hat kurz vor der Pause Glück, dass sein Foul nach einem 40-Meter-Solo (30 Meter mit Ball vor, zehn ohne Ball zurück) nicht mit Gelb geahndet wird. In Halbzeit zwei etwas besser drin, das liegt aber eher an Musiala als an Kane. In der Nachspielzeit dann doch noch mit der großen Chance - aber erneut hat Martinez etwas dagegen. ran-Note: 4

Jamal Musiala Ersetzt zur Pause den glücklosen Coman. Ist gleich besser drin, erzielt nach Dribbling und Doppelpass mit Kane fast zum 1:0. Wie immer klebt der Ball an seinem Fuß, doch wirklich gefährlich wird es in der letzten halben Stunde nur noch selten. ran-Note: 3

Leroy Sane Kommt nach 65 Minuten für Olise. Ist sofort auf Betriebstemperatur und hat einige gute Szenen. Bleibt aber ohne große Chance. ran-Note: 4

Joao Palhinha Darf nach 76 Minuten für Pavlovic ran. Und spielt dann halt ein bisschen mit. ran-Note: ohne Bewertung

Mathys Tel Spielt ab der 85. Minute, kann aber das Ruder nicht mehr herumreißen. ran-Note: ohne Bewertung